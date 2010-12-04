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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

بازیهای پاراآسیایی گوانگجو/

بسام تبار پرچمدار "کاروان محرم" شد

بسام تبار پرچمدار "کاروان محرم" شد

کمیته ملی پارالمپیک سید شهاب الدین بسام تبار را به عنوان پرچمدار کاروان محرم، اعزامی به بازیهای پاراآسیایی 2010 گوانگجو معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بسام تبار عضو تیم ملی تیروکمان کشورمان است که در ورزش های باستانی نیز فعالیت دارد. این ملی پوش کشورمان در بازیهای پاراآسیایی 2010 گوانگجو پرچمدار کاروان ورزش کشورمان خواهد بود.

همچنین مظلومی به نمایندگی از فدراسیون نابینایان و کم بینایان وی را در امر پرچمداری همراهی خواهد کرد. کمیته ملی پارالمپیک همچنین عبدالرضا جوکار، دوومیدانی کار جانباز کشورمان را به عنوان مشعل‌دار کاروان ورزش ایران در این دوره از بازیهای پاراآسیایی انتخاب کردند.

نخستین دوره بازیهای پاراآسیایی ئاز 21 تا 28 آذر سالجاری در گوانگجو چین برگزار خواهد شد. کاروان ایران با نام "محرم" پنجشنبه هفته جاری به منظور شرکت در این دوره از بازیها عازم گوانگجو می‌شود.

کد مطلب 1203372

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