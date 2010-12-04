مغز خاطرات را مدیریت می کند/ تصمیم گیری برای خاطراتی که باید فراموش شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دریافته اند مغز انسان حتی در هنگام خواب نیز آنچه که فرد باید به خاطر بیاورد را انتخاب می کند و در نتیجه پس از بیداری فرد از قدرت تفکر بالاتری برخوردار خواهد بود. مطالعات پیشین نشان داده بودند خوابیدن به افراد کمک می کند تا حافظه خود را قوی کرده و خاطرات خود را در مغز تثبیت کنند تا بتوانند در آینده دوباره آن را به یاد آورند.

اما مطالعات جدید که بازخوانی مطالعات پیشین و جدید درباره خواب و حافظه به شمار می رود، نشان می دهد خواب خاطرات را به گونه ای تغییر می دهد که میزان دقت آنها پایین می آید اما کاربرد طولانی مدت آنها بهبود پیدا کرده و فرد می تواند در مدت بیداری از این خاطرات به خوبی استفاده کند.

"جسیکا پاین" نورولوژیست شناختی دانشگاه نوتردام در ایندیانا می گوید مغزی که در خواب است در جهل به سر نمی برد و تمامی اطلاعاتی که به آن داده اید را یک شکل ذخیره نمی کند، بلکه آنچه باید به خاطر سپرده شود و آنچه باید فراموش شود را به دقت محاسبه می کند. برای مثال به نظر می آید ذهن خاطرات احساسی را بهتر و دقیق تر از دیگر خاطرات ذخیره می کند.

محققان دریافتند زمانی که افراد صحنه هایی مشاهده می کنند که جسم قرار گرفته در پیش زمینه آن مثلا لاشه یک خودرو، احساسات آنها را بر می انگیزد، کمتر احتمال می رود بتوانند اجسامی که در پس زمینه قرار گرفته اند را بهتر به خاطر بسپارند. در واقع مغز خاطرات را به گونه ای مدیریت و ذخیره می کند که فرد بتواند احساسی ترین و یا مهم ترین صحنه ها را به یاد آورد.

محاسبات فعالیتهای مغزی از این فرضیه پشتیبانی کرده و نشان می دهد مناطقی از مغز که با احساسات و حافظه در ارتباطند طی خواب نسبت به بیداری از خود فعالیت بیشتری نشان می دهند. محققان این رفتار را به انتخاب طبیعی نسبت می دهند که بر اساس آن انسانهای پیشین هرگز نتوانند صحنه های مهمی مثل حمله یک مار را فراموش کنند، در واقع این نوع رفتار به گونه ای در حفظ جان آنها موثر بوده است.

اما این انتخاب طبیعی از ابعاد منفی نیز برخوردار است برای مثال تمرکز مغز برای به خاطر سپردن خاطرات منفی می تواند منجر به افسردگی و اختلالات روانی پس آسیبی شدید در افراد شود.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافی، شاید مطالعات بیشتر بتواند جزئیات بیشتری از توانایی به خاطر سپردن و فراموش کردن گزینشی مغز انسان را آشکار کند، اطلاعاتی که در نهایت می تواند در درمان اختلالات روانی مانند افسردگی بسیار تاثیرگذار باشند.