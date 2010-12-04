گنبد به سایت اختصاصی دفع زباله نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامعلی سوسرایی صبح شنبه در شورای سلامت این شهرستان افزود: با توجه به اینکه سایت شهرستان آزادشهر با داشتن محدودیت وسعت پاسخگوی نیاز شرق استان نیست شهرستان گنبدکاووس نیازمند سایت اختصاصی زباله است.
وی اظهار داشت: شهرداری، بهداشت و درمان و دامپزشکی و نیروی انتظامی با تعامل با یکدیگر باید جلوی فروش مرغ زنده در شهرستان بویژه در جمعه بازار را بگیرند.
وی در ادامه به موضوع آتشسوزیهای جنگل گلستان و آزادشهر اشاره کرد و گفت: تا کنون چند اکیپ از نیروهای نظامی و امدادی به محل حادثه آتشسوزی فرستاده شده اند.
وی خاطر نشان کرد: شهرستان گنبدکاووس معین شهرستانهای آزادشهر و مینودشت در موضوع آتشسوزی است.
فرید عابدی دبیر شورای سلامت گنبد نیز بر لزوم از بین بردن زبالههای بیمارستانی توسط دستگاه بیخطرساز تاکید کرد و افزود: خرید یک دستگاه بزرگ برای از بین بردن تمام زبالههای بیمارستانی مقرون به صرفه تراست.
دکتر فرهاد بدیعی مدیر مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس نیز در این جلسه با اشاره به روز جهانی ایدز و تشریح برنامه های این هفته از حضور نماینده سازمان ملل در گنبدکاووس همزمان با این هفته خبرداد.
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