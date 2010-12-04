گنبد به سایت اختصاصی دفع زباله نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامعلی سوسرایی صبح شنبه در شورای سلامت این شهرستان افزود: با توجه به اینکه سایت شهرستان آزادشهر با داشتن محدودیت وسعت پاسخگوی نیاز شرق استان نیست شهرستان گنبدکاووس نیازمند سایت اختصاصی زباله است.

وی اظهار داشت: شهرداری، بهداشت و درمان و دامپزشکی و نیروی انتظامی با تعامل با یکدیگر باید جلوی فروش مرغ زنده در شهرستان بویژه در جمعه بازار را بگیرند.



وی در ادامه به موضوع آتش‏سوزیهای جنگل گلستان و آزادشهر اشاره کرد و گفت: تا کنون چند اکیپ از نیروهای نظامی و امدادی به محل حادثه آتش‎سوزی فرستاده شده اند.



وی خاطر نشان کرد: شهرستان گنبدکاووس معین شهرستانهای آزادشهر و مینودشت در موضوع آتش‌سوزی است.



فرید عابدی دبیر شورای سلامت گنبد نیز بر لزوم از بین بردن زباله‎های بیمارستانی توسط دستگاه بی‎خطرساز تاکید کرد و افزود: خرید یک دستگاه بزرگ برای از بین بردن تمام زباله‎های بیمارستانی مقرون به صرفه تراست.



دکتر فرهاد بدیعی مدیر مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس نیز در این جلسه با اشاره به روز جهانی ایدز و تشریح برنامه های این هفته از حضور نماینده سازمان ملل در گنبدکاووس همزمان با این هفته خبرداد.