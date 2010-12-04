به گزارش خبرگزاری مهر، سی دقیقه قبل از اینکه اولین پاکت با نام برندگان میزبانی جام های جهانی 2018 و 2022 باز شود شوک وارد ساکن کنفرانس نمایشگاه زوریخ می شود. در ردیف چهارم، یک آقای تنومند تبریکات زنجیروار خود را به قسمت روس نشین سالن می فرستد. سایر حضار به زمین خیره شده اند.

هئیت ژوری حلقه خود را دوباره تنگ می کنند و منتظر می مانند اما واضح است که جام جهانی 2018 در روسیه خواهد بود. حتی اعلام قطر به عنوان کشور میزبان جام جهانی 2022 نیز دور از انتظار نیست، چرا که جام جهانی برای ثروتمندان است و سرنوشت آن به دست کسانی است که منابع مالی نامحدود دارند. به دست کسانی است که می توانند سرمایه گذاری کنند و بی حساب پول خرج کنند.

فیفا این دو انتخاب را در میان هزاران خنده و هیچ شرمساری به عنوان "مرزهای جدید" معرفی می کند. در این میان، آمریکا که پیش از این از میزبانی المپیک 2016 رد شده بود دومین بداقبالی خود را دریافت می کند. به طوریکه در مقابل چشمانش میزبانی جام جهانی 2022 را به قطر می دهند. بلافاصله باراک اوباما با یک تفسیر خشک واکنش نشان می دهد: "رای اشتباه!" اما آمریکا باید بفهمد که چرا ورزش آن را به عنوان یک "ابرقدرت" به رسمیت نمی شناسد.

انگلیس نیز که تمام شخص اول های خود را به سوئیس فرستاده تا همگی با هم جشن میزبانی جام جهانی را بگیرند به نتیجه رای گیری حمله می کند. در هیئت انگلیس، دیوید کمرون، نخست وزیر، پرنس ویلیام، نوه ملکه و دیوید بکهام، نماد زنده فوتبال انگلیس در جلسه زوریخ نشسته اند و همگی با هم سرخورده و محزون درحالی که تنها دو رای کم داشتند به خانه باز می گردند.

کمرون با تلخی می گوید: "داشتن بهترین ورزشگاهها، بهترین اعتبارنامه ها و عشق به فوتبال به هیچ دردی نمی خورد!"

بکهام نقش سفیر انگلیس را به عهده می گیرد و نیم ساعت روی فرش آبی می ماند و توضیح می دهد که چه چیزهایی می تواند رخ دهد و از تمام هواداران انگلیسی فوتبال برای این ناامیدی بزرگ پوزش می خواهد.

مراسم انتخاب این میزبانان، پیروزی "بلاتر"، رئیس فیفا است که احتمالا تا سال 2022 همچنان در راس فوتبال دنیا خواهد بود. انتخاب روسیه توسط بلاتر تحسین های پوتین را برانگیخت که تنها در پایان مراسم حاضر شد و گفت: "من در لنینگراد متولد شده ام جاییکه در طول جنگ دوم جهانی روزها و روزها بدون غذا بمباران شد اما حتی آنزمان هم فوتبال با روح روسی خود مقاومت کرد. فوتبال یک اشتیاق است."

نخست وزیر روسیه افزود: "کسانی هستند که چندین مرتبه میزبان جام جهانی بوده اند و کسانی هستند که هرگز میزبان آن نبوده اند. تمام کشورها می توانند این رقابت را سازماندهی کنند. ما یک روسیه جدید هستیم."