ابومازن تهدید به کناره گیری از ریاست تشکیلات خودگردان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ابومازن" تهدید کرد در صورتی که روند صلح خاورمیانه به نتیجه نرسیده و کشور مستقل فلسطین نیز به رسمیت شناخته نشود از ریاست تشکیلات خودگردان کنار می رود.

رئیس تشکیلات خودگردان در ادامه افزود: اگر اسرائیل شهرک سازی را متوقف نکرده و مذاکرات صلحی که با تلاش آمریکا آغاز شده به نتیجه نرسد من از ریاست تشکیلات خودگردان کنار می روم. من نمی توانم ریاست تشکیلاتی را بر عهده داشته باشم که وجود خارجی ندارد.

ابومازن در ادامه گفت: من به اسرائیلی ها گفته ام که شما اشغالگر هستید و هم اکنون در سرزمینهای ما حضور دارید و اگر قرار است وضعیت به همین ترتیب ادامه داشته باشد حضور من در پست ریاست تشکیلات خودگردان معنایی ندارد.

این در حالی است که در هفته گذشته "زیاد ابوعین" از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح از ناامیدی رئیس تشکیلات خودگردان به دستیابی به سازش با صهیونیستها خبر داد.

"زیاد ابوعین" عضو کمیته مرکزی جنبش فتح با اعلام این مطلب به خبرگزاری شینهوا خاطرنشان کرد: وی به ما گفته است که امیدی به رسیدن به توافق صلح با دولت کنونی اسرائیل ندارد.

ابومازن در سفر ماه گذشته خود به قاهره بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم توقف شهرک سازی در بخش شرقی بیت المقدس از آن به عنوان پیش شرط بازگشت بر سر میز مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی یاد کرد.

گفتنی است شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری پیش از این به مدت 10 ماه متوقف شده بود که با پایان یافتن این مدت در 26 سپتامبر سال جاری دوباره از سر گرفته شد، امری که توقف مذاکرات مستقیم سازش میان رژیم صهیونیستی و فلسطین را به همراه داشت.