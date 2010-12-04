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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

دومین آزمون مکاتبه ای دهیاران آذربایجان غربی برگزار شد

دومین آزمون مکاتبه ای دهیاران آذربایجان غربی برگزار شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: دومین آزمون مکاتبه ای دهیاران آذربایجان غربی با هدف ارتقاء توان علمی و مهارت فنی دهیاران صبح شنبه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرپرست دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی در این دوره آموزشی  گفت: 750 دهیار روستاهای بالای 400 خانوار آذربایجان غربی به 120 سوال از هفت کتاب آموزشی در زمینه عمران روستایی پاسخ دادند.

حسین داننده افزود: آیین نگارش و مکاتبات اداری طرحهای هادی روستایی، آشنایی با برنامه ها و پروژه های عمرانی مدیریت پسماند های جامد روستایی، مشارکت مردمی و مدیریت منابع مالی سرفصل های دومین دوره آزمون دهیاران است.

وی اظهار داشت: شرکت کنندگان در این آزمون گواهینامه معتبر از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را اخذ کرده و به نفرات اول تا دهم این رقابت علمی جوایز برتر اهدا خواهد شد.

کد مطلب 1203380

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