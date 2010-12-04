کارنامه کشتی لیگ دسته یک قم با 2 برد و 6 باخت بسته شد

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در رابطه با آخرین وضعیت لیگ دسته یک کشتی فرنگی کشور، جام خلیج فارس بیان داشت: در آخرین هفته تیم صدرا سیستم قم کشتی را با نتیجه 4 بر3 به پیام نور تهران واگذار کرده است که هم اکنون با توجه به یکسان بودن امتیازات این تیم با برنا باتری شیراز هنوز جایگاه دو تیم نامشخص است.
وی ادامه داد: بدلیل تساوی امتیازات، امتیازات فنی هر دو تیم در کمیته کشتی بررسی و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد که نهایتاَ سوم یا چهارم خواهیم شد.
وی اظهار داشت: لیگ برتر کشتی فرنگی و آزاد استان در دو رده سنی نونهال و نوجوان در 12 وزن از هفته جاری آغاز بکار خواهد کرد.
قم در 7 وزن در مسابقات کشتی شیراز شرکت میکند
وی همچنین در خصوص مسابقات کشوری بزرگسالان نیز بیان داشت: تیم کشتی فرنگی بزرگسال استان قم نیز در هفت وزن در شیراز به رقابت خواهند پرداخت که وزنکشی این مسابقات 17 آذرماه است و کشتیکاران فرنگی بزرگسال کشورمان در دو روز 18و 19 آذرماه سال جاری به رقابت خواهند پرداخت.
شایان ذکر است نتایج بازیهای صدرا سیستم قم در دور رفت در هفته اول برنا شیراز 3-4 به سود صدرا سیستم قم، هفته دوم فولاد خوزستان 6-1 به سود فولاد خوزستان، هفته سوم استراحت، هفته چهارم گاز ایلام 4-3 به سود گاز ایلام، هفته پنجم پیام نور تهران با نتیجه 6-1 صدرا سیستم قم بازی را واگذار کرد.
همچنین نتایج بازیهای صدرا سیستم قم در دور برگشت در هفته اول شیراز 2-5 به سود شیراز، هفته دوم در بازی با فولاد خوزستان 5-2 به سود فولاد، هفته سوم گاز ایلام 5-2 به سود صدرا سیستم قم، هفته چهارم استراحت و هفته آخر نیز 4-3 به سود پیام نور تهران پایان یافت.
قم - خبرنگار مهر: رئیس هیئت کشتی استان قم از پایان لیگ دسته یک کشتی قم با دو برد و شش باخت خبر داد.
محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در رابطه با آخرین وضعیت لیگ دسته یک کشتی فرنگی کشور، جام خلیج فارس بیان داشت: در آخرین هفته تیم صدرا سیستم قم کشتی را با نتیجه 4 بر3 به پیام نور تهران واگذار کرده است که هم اکنون با توجه به یکسان بودن امتیازات این تیم با برنا باتری شیراز هنوز جایگاه دو تیم نامشخص است.
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