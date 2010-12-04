به گزارش خبرنگار مهر، هفته آینده و در جریان برگزاری نخستین دوره بازیهای پاراآسیایی اجلاس انتخابات اعضای جدید کمیته پارالمپیک آسیا نیز برگزار خواهد شد. در این اجلاس 5 نماینده کشورمان به عنوان کاندیدای حضور در کمیته های مختلف ورزشکاران، پزشکان، توسعه و همچنین بر عهده گرفتن عنوان های نایب رئیسی و مسئول منطقه به عنوان کاندیدا شرکت می‌کنند.

بر این اساس غلامرضا ابراهیمی دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک کشورمان برای بر عهده گرفتن عنوان نایب رئیسی کمیته پارالمپیک آسیا کاندید شده است. خانم دکتر مشرف جوادی نیز کاندیدای برعهده گرفتن مسئولیت منطقه شده است. همچنین محمدرضا جابری میرزایی، دکتربهمن زند و بهروز برجسته به ترتیب کاندیدای عضویت در کمیته های ورزشکاران، پزشکان و توسعه شده اند.

نخستین دوره بازیهای پارآسیایی 21 تا 28 آذرماه در گوانگجوی چین برگزار خواهد شد.