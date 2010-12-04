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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

هدایت خواه در گفتگو با مهر:

بودجه سازمان تبلیغات نسبت به حوزه های فعالیت بسیار کم است

بودجه سازمان تبلیغات نسبت به حوزه های فعالیت بسیار کم است

یاسوج - خبرگزاری مهر: مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بودجه سازمان تبلیغات اسلامی به تناسب حوزه فعالیت آن و در مقایسه با سایر دستگاههای فرهنگی بسیار کم است.

ستار هدایت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور شعبه دارد و حتی تنها دستگاهی است که در روستاها نیز فعالیت می کند بر این اساس نیاز به تقویت بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه بودجه سازمان تبلیغات امسال افزایش یافت اما با این حال بودجه آن هم اکنون کمتر از بودجه معاونت سینمایی وزارت ارشاد است، تاکید کرد: سازمان تبلیغات فعالیتهای خوبی در کشور انجام داده و نیاز به حمایت و تقویت بیشتری دارد.

هدایت خواه همچنین تصریح کرد: سازمان تبلیغات به دلیل انتصاب به مقام معظم رهبری و ساختار دینی آن بهترین متولی برای فعالیتهای قرآنی در کشور است.

وی افزود: دولتها به دلیل گرایشات سیاسی می آیند و می روند و در برخی موارد اعمال سلیقه می کنند اما سازمان تبلیغات از ثبات خوبی برخوردار است.

کد مطلب 1203385

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