به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی در مورد اظهاراتی که در برنامه پنجشنبه شب نود مطرح شد به سایت خبری پرسپولیس گفت: چون در زمان پخش برنامه 90 در بیمارستان بودم( دایی صاحب فرزند دختر شده است) دقیقاً نمی‌دانم عادل فردوسی‌پور چه صحبت‌هایی کرد اما کمابیش شنیدم.

وی ادامه داد: خدا را شکر از روز اول که به پرسپولیس آمدم رابطه من و کاشانی بر پایه صداقت بوده و هست. ضمن اینکه دوستی من و کاشانی فوتبالی نیست که فوتبال بخواهد بین ما اختلاف ایجاد کند. بنده 15 سال است که با کاشانی دوستی نزدیک دارم و خللی در این دوستی ایجاد نشده است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: اگر قرار باشد حرف و حدیثی وجود داشته باشد رودررو صحبت می‌کنیم. متأسفانه این روزها کسانی تلاش می­کنند در پرسپولیس ایجاد تفرقه و دودستگی کنند و قصد دارند روزنامه پرسپولیس را مقابل کادر فنی و بازیکنان قرار دهند. ما اگر بخواهیم می‌توانیم زنجیره دوستی‌ها را از آنچه که هست مستحکم‌تر کنیم.

در ادامه دایی راجع به بازی پرسپولیس و پیکان گفت: امیدوارم با درخششی که در برابر پیکان خواهیم داشت صاحب یک پیروزی پرگل شویم و شکست مقابل سپاهان را به فراموشی بسپاریم. البته در لیگ‌برتر همه تیم‌ها قوی هستند و هیچ تیمی را نباید بر پایه جایگاهی که در جدول دارد نگاه کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: پیکان چند هفته‌ای است فوتبال تماشاگرپسند و منطقی ارائه می‌دهد، ما برابر سپاهان هم نیمه اول برتر از حریف بودیم اما در نیمه دوم چند اشتباه دور از انتظار و فردی باعث رقم خوردن نتیجه حاصله شد. البته اگر پنالتی نیمه اول به سود پرسپولیس اعلام می‌شد، نتیجه تغییر می‌کرد. با این حال معتقدم فوتبال غیرقابل پیش‌بینی است. شاید اگر 2 گل دیگر هم می‌زدیم با دست خالی زمین را ترک می‌کردیم. خدا را شکر در پرسپولیس آرامش لازم وجود دارد و مدیریت باشگاه هم در ایجاد این آرامش و دوستی نقش ارزنده‌ای دارد.

دایی در ادامه گفت: به بچه‌ها گفته‌ام تمام فکر و ذکر خود را فقط و فقط به ارائه فوتبال سرعتی و هجومی معطوف سازند. اصلاً توجهی به داوری نداشته باشند چون تمرکزشان به هم می‌خورد. همین انتظار را نیز از هواداران دارم تا بدون پرداختن به حاشیه‌ها فقط به پشتیبانی تیم محبوبشان بیاندیشند.

دایی در مورد وضعیت کریم باقری گفت: قبلاً هم گفته‌ام کار کریم نه دست من است نه بر عهده مسئولان باشگاه. این مسئله به خود آقا کریم مربوط است و تصمیمی است که خود او اتخاذ نموده است. بنده روحم هم از دلیل غیبت کریم بعد از بازگشت از رشت خبر ندارد، درحالی که پس از بازی با داماش کریم با همه بچه‌ها و بنده بگو و بخند می‌کرد و هیچ صحبتی از خداحافظی نمی‌کرد.

وی افزود: به همین خاطر عمل او در فوتبال حرفه‌ای منطقی به نظر نمی‌رسد. همیشه احترام او را به خاطر کسوت و بزرگی‌اش دارم، ولی مسائل فنی با دوستی و رفاقت فرق دارد. من کریم را مانند برادرهایم دوست دارم. رفت و آمد خانوادگی داریم و در آلمان هم کنار هم زندگی می‌کردیم.