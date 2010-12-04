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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احتمال برگزاری انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران در سال آینده

احتمال برگزاری انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران در سال آینده

در حالی که دوره فعالیت هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران اوایل اسفند به پایان می‌رسد، وزارت بازرگانی هنوز نتایج بررسی صلاحیت 16 نامزد انتخابات آتی را اعلام نکرده و همین احتمال برگزاری این انتخابات را در سال آینده تقویت کرده است.

علی نیکوسخن رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: هنوز وزارت بازرگانی نتایج بررسی صلاحیت این افراد را به اتحادیه اعلام نکرده است و در این مورد می توانید اطلاعات کامل را از وزارت بازرگانی دریافت کنید.

وی افزود: البته دوره هیئت مدیره اتحادیه اوایل اسفندماه تمام می‌شود ولی بعید می‌دانم بشود در آن زمان یا کمی بعد از آن انتخابات را برگزار کنیم و احتمال دارد اوایل سال بعد برگزار شود.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران درباره انتخابات آتی گفت: من فعلاً در این باره اظهار نظری نمی‌کنم تا زمانی که جواب بررسی صلاحیت‌ها بیاید.
  
در این انتخابات رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره، خزانه‌دار، منشی و بازرس برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند.
 
مصطفی تینای تهرانی، بهمن پورمند، محمد کلاری، حجت الله مجابی، احمدرضا اعتمادمظاهری، میریونس جعفری، بابک عابدینی، مجتبی هاشمی، محمدعلی اقبال توانا، محمد بی‌طرفان، مهدی صاحب‌الزمانی، اصغر شادمانی، علی نجفی، رضا عقیلی ، شاهرخ شیرمست و علی نیکوسخن از نامزدهای دوره بعدی هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران هستند.

این اتحادیه سال 1325 تاسیس شده و در حال حاضر حدود 800 عضو دارد.

کد مطلب 1203391

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