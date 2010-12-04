جزئیات تقسیم وزارتخانه ها در عراق/ نامزدهای پست های امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحیات، در حال حاضر تمامی پستهای وزارتی در عراق به استثنای وزارتخانه های امنیتی و مهم به سه بخش تقسیم شده اند. بر این اساس بخش اول شامل وزارت برنامه، حمل و نقل، آموزش عالی، بهداشت می شود. بخش دوم وزارتخانه های صنعت، کشاورزی، شهرداریها، مسکن، جوانان و ورزش، سرمایه گذاری و منابع آبی را در بر می گیرد و بخش سوم شامل وزارت دادگستری، ارتباطات، علوم و فناوری، کار، محیط زیست، فرهنگ، حقوق بشر، مهاجران و گردشگری می شود.

منابع عراقی اعلام کرده اند که تقسیم وزارتخانه های عراق به این سه بخش در راستای تسهیل تقسیم پستها رخ داده است تا توافقات نهایی در این زمینه در جلسات بعدی گفتگوها انجام شود.

بر این اساس در هفته نخست گفتگوها توافقاتی در زمینه وزارتخانه های اصلی نیز ایجاد شد. به این صورت که وزارت دارایی به العراقیه، وزارت نفت به اتحاد ملی رسیده و کردها همچنان وزارت خارجه را حفظ کنند.

"کاظم الشمری" از نمایندگان پارلمان عراق و عضو گروه مذاکره کننده العراقیه در گفتگو با الحیات اظهار داشت: العراقیه در نظر دارد وزارتخانه های سرمایه گذاری، جوانان و ورزش، منابع آبی و صنعت را در اختیار داشته باشد.

از سوی دیگر، منابع آگاه از اختلافات سیاسی میان دو طیف حزب الدعوه در پست وزارت کشور خبر می دهند. همچنین اختلافاتی هم اکنون در عراق درباره اعطای منصب رئیس دستگاه اطلاعات به العراقیه وجود دارد.

همچنین هم اکنون مقام ریاست بانک مرکزی عراق نیز وارد بخش پستهای کلیدی در عراق شده است.

از طرفی یک منبع آگاه در اتحاد ملی عراق (ائتلاف جریانهای شیعه) نیز درباره شایعاتی که در ارتباط با تلاش این ائتلاف برای بدست آوردن پست ریاست دستگاه اطلاعاتی عراق مطرح شده است، اظهار داشت: البته در حال حاضر اشاراتی درباره ارائه این پست به العراقیه مطرح شده و گزینه موردنظر برای آن نیز "جمال البطیخ" است.

این در حالیست که پیش از این گزارشهایی درباره تلاش نوری المالکی برای تعیین "طارق نجم" مدیر دفتر خود برای پست ریاست دستگاه اطلاعاتی مطرح شده بود.

از سوی دیگر در حال حاضر از دو گزینه برای پست وزارت کشور در عراق خبر می دهند که شامل "عدنان الاسدی" (از مقامات سابق وزارت کشور) و "شروان الوائلی" (وزرای اسبق عراق) خبر می دهند.

در این میان الوائلی از سوی العراقیه و اتحاد ملی مورد وثوق و تایید است و تنها از سوی برخی از اعضای ائتلاف دولت قانون مخالفتهایی علیه وی وجود دارد.

همچنین در ارتباط با پست معاون نخست وزیر در امور انرژی گزینه های متعددی مطرح شده است. یکی از این گزینه ها "حسین الشهرستانی" وزیر فعلی نفت عراق است که البته گفته می شود رغبتی برای خداحافظی از وزارت نفت ندارد.

گزینه دیگر "احمد چلبی" که با توجه به عدم رغبت الشهرستانی شانس بالایی برای بدست آوردن پست معاونت نخست وزیر در امور انرژی را دارد.

همچنین در پست معاون سوم رئیس جمهور همگی از "عباس البیاتی" با توجه به اینکه نماینده طیف ترکمن عراق محسوب می شود، سخن می گویند.

به طور کلی به نظر می رسد در روزهای آتی توافقات نهایی در زمینه تعیین پستهای وزتی در عراق نهایی شده و راه برای تشکیل دولت توسط نوری المالکی هموار شود.