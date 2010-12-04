اعتبارات فرهنگی خراسان جنوبی به 400 میلیون ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فر صبح شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اعتبار فرهنگی این اداره ‌کل نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ ای داشته است، اظهار داشت: سال گذشته بودجه فرهنگی این اداره ‌کل 250 میلیون ریال بود و امسال به 400 میلیون ریال رسید.

وی با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ‌ها در کشور تصریح کرد: وظیفه اصلی فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع‌ رسانی است و تاکنون موردی در زمینه حذف حمایت‌های دولت از بخش فرهنگ و هنر یا بسته ‌های حمایتی جدید دولت از فعالان این بخش به فرهنگ و ارشاد استان اعلام نشده است.

مطهری ‌فر با بیان اینکه اجرای این طرح در کشور به قشر آسیب ‌پذیر جامعه کمک می ‌شود، افزود: همه اقشار مردم و به ‌ویژه اصحاب مطبوعات در اجرای صحیح آن مسئول هستند و اطلاع‌ رسانی مناسب برای اجرای آن با هدف ایجاد عدالت در جامعه باید به خوبی انجام شود تا با اجرای درست و با همت والای همه مردم اسراف در منابع حذف شود.

معاون فرهنگی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز با تأکید بر توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه گفت: سیاست اداره ارشاد خراسان جنوبی حمایت از ناشران بومی است.

محمدحسین جعفری با اشاره به نمایشگاه کتاب استان اظهار داشت: در این نمایشگاه بیشتر سعی شده است از توانمندی‌های ناشران بومی استفاده شود.

وی ادامه داد: چهار انتشارات رسمی دارای مجوز در استان فعالیت می ‌کنند که هر یک از آنها می ‌توانند نمایندگی حدود هشت انتشاراتی کشور را داشته باشند.

وی گفت: با هدف حمایت از انتشاراتی‌های استان، سعی شده است فضای بیشتری از نمایشگاه به آنان اختصاص یابد تا کتاب‌های کیفی ‌تری عرضه شود.

معاون فرهنگی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با متوسط ارزیابی کردن عملکرد نمایشگاه‌های کتاب در سال‌های گذشته یادآور شد: نمایشگاه امسال در فضای ‌هزار و 320 متری نمایشگاه بین المللی استان در دو سوله برپا شده است.

جعفری اظهار داشت: به دلیل مشخص شدن زمان برپایی نمایشگاه کتاب استان در تقویم نمایشگاهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این نمایشگاه دو هفته بعد از هفته کتاب و کتابخوانی برپا شده است.

وی ادامه داد: در تهران از ناشران متقاضی حضور در این نمایشگاه توسط مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ثبت ‌نام می‌ شود و ناشر شرکت‌ کننده در نمایشگاه کتاب استان باید کتاب‌های خود را با تخفیف 20 درصد در اختیار خریداران قرار دهد.