وجود لکه سیاه در اینترنت / اینترنت از کسب و کار کثیف فاصله گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور صبح امروز شنبه در مراسم افتتاح پنجمین سمپوزیوم بین‌المللی مخابرات ضمن محکوم کردن ترور ناجوانمردانه دو استاد فیزیک دانشگاه کشور گفت: امروزه کشور ما در مرحله گذر از یک مخابرات سنتی و قدیمی به نسل جدیدی از شبکه‌های مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی است که نیاز امروز جامعه ایجاب می‌کند نشست‌هایی با دستاوردها و ابعاد کاربردی مناسب در آن مطرح شود.

وی با اشاره به ابعاد مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات که تمامی دانشمندان، متخصصان، دانشجویان، پژوهشگران و صاحبان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات را در بر می‌گیرد، تصریح کرد: ‌امروزه نیاز به توجه بیشتر به ابعاد استراتژیک و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه آمارهای جهانی از تعداد مقالات علمی و تحقیقاتی دانشمندان و متخصصان ایرانی و رتبه‌های خوب به دست آمده در آن خبر می‌دهد گفت: به ابعاد استراتژیک و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان مورد توجه پرداخته نشده است.

وی چالش اصلی در کشور را اتخاذ راهبردهای درست، هدف‌گذاری و انتخاب تکنولوژی‌های صحیح عنوان کرد و ادامه داد: در این زمینه توجه سیاست‌گذاران باید معطوف به ابعاد استراتژیک و مدیریتی طرح‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات در رده‌های مختلف علمی و اجرایی باشد تا بتواند این حوزه به جایگاه موثر خود در کشور دست یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقش دو جانبه فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور خاطرنشان کرد: این حوزه می‌تواند تاثیر ویژه‌ای در تمامی ابعاد توسعه جوامع داشته باشد.

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در افق 1404

تقی‌پور با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات به عنوان پیشگام و کمک کننده مابقی بخش‌ها در سند چشم‌انداز 1404 کشور خاطرنشان کرد: فناوری اطلاعات یک حوزه فرابخشی است که روز به روز به شدت نیاز آن برای کشور احساس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امروزه ارتباطات بی‌سیم، پهنای باند، شبکه‌های راهبردی و سامانه‌های پشتیبانی در تمامی دنیا مورد توجه قرار گرفته است افزود: ما با یک خیزش نیاز به پهنای باند در کشور روبرو هستیم.

تقی پور با بیان اینکه برای استفاده از پهنای باند از منظر ما در کشور دسته بندی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم توسعه پروژه نسل جدید شبکه‌های مخابراتی و اتصال فیبر نوری به منازل مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پروژه NGN خاطرنشان کرد:‌ این پروژه در مرحله زمان بندی و مهاجرت از یک نسل به نسل دیگر است که امیدواریم به زودی زمان اجرای آن مشخص شود.

ظرفیت چند صد برابری شبکه دیتا در 5 سال گذشته

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مدیریت شبکه‌های اینترنتی در کشور و نقشی که امروز شبکه اطلاعات دارد، خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته شاهد توسعه جهشی در شبکه‌های دیتا بوده‌ایم به نحوی که در 5 سال گذشته با افزایش بیش از چند صد برابری ظرفیت این شبکه‌ها روبرو بودیم اما نیاز هم با ظرفیت رو به افزایش است که در این خصوص در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی افزایش ظرفیت شبکه دیتا با اجرای پروژه‌ اتصال فیبر نوری به منازل در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به ماهیت و محتوایی که در بحث اینترنت با آن مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: شبکه‌های ارتباطی اگرچه در بدو پیدایش با اهداف بشردوستانه و صلح جویانه و کسب و کار به وجود آمدند اما امروزه با یک لکه سیاه در شبکه اینترنت روبرو هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نامگذاری سال گذشته از سوی اتحادیه جهانی مخابرات به نام سال حفاظت از کودکان در برابر آسیب‌های اینترنتی خاطرنشان کرد: اگر پیش‌بینی لازم از سوی مدیران شبکه اینترنت از ابتدا برای حفاظت از کاربران در برابر آسیب‌های این شبکه انجام می‌شد، امروز با این مشکل روبرو نبودیم.

وی با تاکید بر اینکه باید در نشست‌های جهانی به دنبال نامگذاری سالهای آینده برای حفاظت از خانواده‌ها در مقابل آسیب‌های اینترنتی و نیز حفاظت از انسان در برابر این آسیبها باشیم، گفت: هم اکنون این موضوع به عنوان دغدغه جدی در دنیا مطرح شده است.

تقی پور تاکید کرد: ایده اینترنت پاک باید به یک ایده جدی تبدیل شود و اینترنت از کسب و کار کثیف فاصله گیرد.

وی با بیان اینکه آسیب‌های اینترنتی تعامل و رشد علمی انسان را تحت تاثیر قرار داده است، خاطرنشان کرد: کسب و کار پاک در این حوزه می‌تواند در خدمت صلح و دوستی باشد اما امروزه این لکه سیاه که دامن اینترنت را گرفته است باعث ایجاد یک دغدغه در میان جوامع شده است.

وی با تاکید بر اینکه استراتژی‌های اینترنت باید برای پاکسازی فضای اینترنتی سرفصل مشخصی ایجاد کند تا شاهد نقش بیش از پیش فناوری اطلاعات در جوامع باشیم، افزود: در این زمینه ایده اینترنت پاک مطرح می‌شود.

وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به اهداف بلند برنامه پنجم توسعه در بخش خدمات دولت الکترونیک و خدمات ارزش افزوده و امنیت فضای تبادل اطلاعات گفت: برای ترفیع جایگاه کشور از نظر علمی و فنی، اجرای پروژه‌های نرم افزارهای پایه، سامانه تحت وب و موتور جستجو در این برنامه دیده شده است.

وی با اشاره به اقدامات موثر کشور در زمینه پردازش و ابررایانه‌ها و شبیه سازی داده‌ها خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها باعث توسعه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور شده و در این زمینه اهداف برنامه پنجم که در مراحل اولیه به تصویب مجلس رسیده است می‌تواند کارگشا باشد تا در طول سالهای آتی صاحب رونق و جوشش این حوزه باشیم.