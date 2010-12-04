5 مقاله برتر کنگره منطقه ای کوثر نبوت معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این کنگره که پیش از ظهر شنبه پایان یافت، تعداد 97 مقاله به دبیر خانه این کنگره ارسال شد.

مقالات محمد حسین مردانی از گرگان با موضوع علل جاودانی حضرت زهرا(س)، زهرا نوچمنی از گرگان با موضوع بررسی ادله فقهی و الزام حکومت پوشش زنان و مردان برتر شدند.

همچنین مقالات نرگس کریم آبادی با موضوع بررسی تطبیقی دیدگاه فمینیسم و دیدگاه اسلام در مورد جایگاه حقوقی زنان و محسن موحدی از اصفهان با موضوع الگو های رفتاری و تربیتی با موضوع فرهنگ فاطمه در مناسبات خانوادگی و حاج عبد الکریم آخوند الهی از مراوه تپه گلستان با موضوع جایگاه زن در اسلام به عنوان مقالات برتر معرفی شدند و لوح یادمان و هدایایی نفیس اهدا شد.



مقالات از شهرهای استان گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گیلان، تهران، اصفهان، مازندران، خوزستان، سیستان، بلوچستان و قم ارسال شد.