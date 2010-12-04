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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

پوروهاب به مهر خبر داد:

اختتامیه جشنواره "سلام" امروز برگزار می شود

اختتامیه جشنواره "سلام" امروز برگزار می شود

آیین پایانی جشنواره ادبی "سلام" امروز شنبه 13 آذر ماه برگزار می‌شود.

محمود پوروهاب دبیر جایزه ادبی سلام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره بعد از ظهر امروز شنبه 13 آذر، ساعت 15 در تالار اجتماعات ساختمان سازمان برنامه ریزی و پژوهشی کتب درسی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم برنامه اهدای جایزه به 29 نفر از برگزیدگان این جشنواره را خواهیم داشت. به علاوه تجلیل از پیشکسوتانی چون محمود حکیمی، حمید گروگان و پروین علی پور را در برنامه خواهیم داشت.

پوروهاب درباره داوری آثار ارسالی به جشنواره سلام گفت: داستان تالیفی و ترجمه‌ای حوزه کودک و نوجوان و داستان مذهبی و تصویرگری چهار بخش این جشنواره را تشکیل می‌دهند و داوران کتاب‌ها را در سه رده سنی خردسال، کودک و نوجوان بررسی کردند. در این داوری  سعی شد نگاه تازه و نوآورانه و میزان به کارگیری خلاقیت نویسندگان مورد توجه قرار گیرد. چون بسیاری از آثار امروزی با توجه به قوی بودن حالت کلیشه ای و تکراری دارند.

دبیر جشنواره ادبی سلام گفت:‌ در مراسم اختامیه جشنواره شخصیت هایی چون علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی و مسئولانی از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حضور خواهند داشت.

کد مطلب 1203399

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