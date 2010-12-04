اختتامیه جشنواره "سلام" امروز برگزار می شود

محمود پوروهاب دبیر جایزه ادبی سلام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره بعد از ظهر امروز شنبه 13 آذر، ساعت 15 در تالار اجتماعات ساختمان سازمان برنامه ریزی و پژوهشی کتب درسی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم برنامه اهدای جایزه به 29 نفر از برگزیدگان این جشنواره را خواهیم داشت. به علاوه تجلیل از پیشکسوتانی چون محمود حکیمی، حمید گروگان و پروین علی پور را در برنامه خواهیم داشت.

پوروهاب درباره داوری آثار ارسالی به جشنواره سلام گفت: داستان تالیفی و ترجمه‌ای حوزه کودک و نوجوان و داستان مذهبی و تصویرگری چهار بخش این جشنواره را تشکیل می‌دهند و داوران کتاب‌ها را در سه رده سنی خردسال، کودک و نوجوان بررسی کردند. در این داوری سعی شد نگاه تازه و نوآورانه و میزان به کارگیری خلاقیت نویسندگان مورد توجه قرار گیرد. چون بسیاری از آثار امروزی با توجه به قوی بودن حالت کلیشه ای و تکراری دارند.

دبیر جشنواره ادبی سلام گفت:‌ در مراسم اختامیه جشنواره شخصیت هایی چون علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی و مسئولانی از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حضور خواهند داشت.