هشدار نسبت به عرضه سیمان غیر استاندارد در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در این رابطه مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: متاسفانه چند روزی است که سیمانی با مارک ایران - اصفهان و بدون مشخص بودن آدرس و نشان استاندارد ملی در سطح مصالح فروشی های استان توزیع می شود.

محمدرضا واعظی پور ادامه داد: در بازرسی از مصالح فروشیهای سطح شهر خرم آباد با سیمانی مواجه شدیم که با مشخصات ذکر شده در سطح گسترده توزیع شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در این راستا برخورد جدی با توزیع کنندگان و تولیدکنندگان این سیمان در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان از اعلام جرم علیه توزیع کنندگان این سیمان خبر داد و بیان داشت: آدرس تولیدکنندگان این محصول نیز از طریق توزیع کنندگان مشخص شد و موضوع از طریق اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان با توجه به تولید این محصول در این استان در دست پیگیری است.

واعظی پور از کلیه توزیع کنندگان ومصرف کنندگان مصالح ساختمانی در سطح استان درخواست کرد که با توجه به شرایط زلزله خیز بودن استان لرستان و لزوم استفاده از مصالح استاندارد در ساخت وسازها، در هنگام خرید حتما به نشان استاندارد ملی ایران بر روی محصولات توجه کنند تا باعث بروز خسارات جبران ناپذیری در حوادث غیرمترقبه نباشیم.