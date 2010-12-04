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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

"سن‌پطرزبورگ" 660 میلیون تومانی شد

"سن‌پطرزبورگ" 660 میلیون تومانی شد

فیلم سینمایی "سن‌پطرزبورگ" به کارگردانی بهروز افخمی در سینماهای تهران به فروش 660 میلیون تومانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تازه بهروز افخمی چهارشنبه 10 میلیون و 500 هزار تومان، پنجشنبه 15 میلیون تومان و جمعه 12 آذرماه 13 میلیون تومان در سینماهای تهران فروخت تا مجموعه فروش آن در 10 سینمای پایتخت به 660 میلیون تومان برسد.

پیمان قاسمخانی، شیلا خداداد، محسن تنابنده، امین حیایی و اندیشه فولادوند بازیگران این فیلم هستند. "سن‌پطرزبورگ" درباره دو جوان است که تصمیم می‌گیرد یک شی عتیقه را پیدا کنند.

بهروز افخمی فیلم‌های سینمایی "روز فرشته"، "فرزند صبح"، "عروس"، "گاوخونی" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1203404

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