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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

در آبان ماه 89 ؛

بیش از 10 میلیون نخ سیگار قاچاق کشف شد

دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شورای اصناف کشور از کشف بیش از ده میلیون نخ سیگار قاچاق در آبان ماه 89 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اصناف کشور گزارش داد: بر اساس آمار عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی سراسر کشور، در بازسری های واحدهای کشف کالاهای قاچاق، ده میلیون و 954 هزار و 543 نخ سیگار قاچاق کشف شد.

استانهای هرمزگان با کشف 4 میلیون و 342 هزار نخ سیگار قاچاق و تهران با 3 میلیون و 366 هزار و 116 نخ سیگار قاچاق بیشترین و استان فارس با 5 هزار نخ سیگار قاچاق مکشوفه کمترین کشفیات را دارا می باشند.

32 هزار و 255 قلم کالای آرایشی، بهداشتی در بازرسی های واحدهای فوق الذکر کشف شده است که استان خوزستان با 28 هزار و 725 قلم بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

همچنین لامپ کم مصرف، زعفران تقلبی، برنج خارجی، روغن نباتی، پوشاک، مواد غذایی و لوازم آرایشی - بهداشتی از عمده ترین اقلام قاچاق کشف شده بعد از سیگار در ماه گذشته بوده اند که در این ارتباط هزار و 335 پرونده تشکیل شده است.

کد مطلب 1203407

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