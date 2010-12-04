برترین جستجوها و سئوالات در یاهو / نشت نفت بریتیش پترولیوم در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، یاهو همه ساله به طبقه بندی کلمات کلیدی می پردازد که در طول سال بیشترین جستجو را داشته اند.

امسال نیز با نزدیک شدن به پایان سال 2010 دومین موتور جستجوی دنیا به این رسم دیرینه خود عمل کرده است.

در طبقه بندی امسال، عبارت BP Oil Spill (نشت نفت بریتیش پترولیوم) بالاترین رقم جستجو با یاهو را به ثبت رسانده است.

رتبه دوم برترین جستجوهای یاهو در سال 2010 را کلمه کلیدی World Cup (جام جهانی) به دست آورد. بیشتر این جستجوها در مورد شایعاتی درباره جدلهایی مطرح در این جام به ویژه در مورد عملکرد بد توپ جابولانی و اطلاعاتی درباره سنتهای آفریقای جنوبی و شیپور "ووزلا" بوده اند.

در میان فهرست 10 جستجوی برتر یاهو کلمه کلید iPhone توانست رتبه 6 را کسب کرد.

براساس گزارش "پی. سی مگزین"، یاهو در اطلاعیه خود نوشت: ما در این لیست حجم جستجوها و درصد تغییرات را در مقایسه با سال 2009 نیز وارد کردیم. درمیان این تغییرات، اپل توانست به تغییرات چشمگیری دست یابد. به خصوص در زمان سرقت و انتشار اولین تصاویر نمونه آزمایشی "آی- فن 4"، عرضه رسمی "آی- فن 4" و عرضه لوح- رایانه جادویی و متحولانه "آی- پد" اپل توانست با جستجوی بسیار زیادی مواجه شود.

همچنین یاهو همانند سالهای گذشته به طبقه 10 سئوالی که بیشترین جستجو را داشته اند نیز پرداخته است. در این طبقه بندی سئوالاتی از قبیل "چگونه وزن را کاهش دهیم؟"، "چگونه چکیده مطالب بنویسیم؟" و سئوال فلسفی و همیشگی "عشق چیست؟" به چشم می خورند.