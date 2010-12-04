کرمانشاه 35 تعاونی فعال صنایع دستی دارد

نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: تشکیل این تعاونی ها در تولیدات صنایع دستی که یک کار فردی و در عین حال تکمیلی با افراد دیگری است مثل سایر تعاونی ها نیست، به عنوان مثال در تعاونی توپ دوزی یا تعاونی گیوه بافی هر فرد یک قسمت از کار را انجام می دهد و نیازی به ساخت سالنهای آنچنانی برای تجمع نیست و هزینه های سرمایشی و گرمایشی و رفت و آمد ندارد، به این دلیل جز تعاونی های موفق است.

وی افزود: در تعاونی های گلیم باقی هر تولید کننده در داخل خانه خودش داری را علم کرده و در اوقات فراغت با بافت مشغول می شود.

سپهر تصریح کرد: تجربه نشان داده، در کارهای فردی موفق هستیم و در کارهای گروهی به علت آرا متفاوت کمتر موفق بوده ایم که نمونه آن حتی در ورزش های فردی نیز نمایان است، بنابراین تعاونی های صنایع دستی در عین حال که گروهی است ولی فردی نیزعمل می کنند و دلیل موفقیت آنها همین است بنابراین در عصر فرا صنعتی ما بیش از یک صد تن گیوه و گلیم علاوه بر مصرف داخلی صادرات داریم.

وی با بیان اینکه تعاونی های فعال صنایع دستی استان در همایش کشوری که در اصفهان برگزار می شود، حضور خواهند داشت، گفت: این همایش 25 آذر ماه جاری در شهر تاریخی اصفهان توسط معاونت صنایع دستی سازمان مرکزی با همکاری وزارت تعاون انجام می گیرد.

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این همایش به منظور ساماندهی شرکت های صنایع دستی کشور برگزار می شود، خاطرنشان کرد: درراستای تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری امور تصدی گری به بخشهای غیر دولتی و با هدف ایجاد زمینه های بیشتر مشارکت بخش خصوصی در برنامه ریزی و تصمیم گیری های کلان در حوزه صنایع دستی این همایش برگزار می شود.