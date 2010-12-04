خودداری از استخدام معلولان با وجود دستور معاونت ریاست جمهوری

سهیل معینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت آموزش و پرورش حاضر به جذب معلولان نیست این در حالی است که در همه جای دنیا افراد معلول برخلاف عقیده مسئولان آموزش و پرورش ما که اعلام کرده اند معلولان مظهر ناامیدی هستند حضور فوق العاده ای در آموزش و پرورش دارند.

وی ادامه داد: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری استخدام معلولان را در آموزش و پرورش تایید و اسامی 348 نفر از آنها را برای استخدام به این وزارتخانه اعلام کرده است ولی این وزارتخانه از استخدام آنها خودداری می کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن باور اظهار داشت: در این نامه خواسته شده آموزش و پرورش این معلولان واجد شرایط را برای انجام مصاحبه دعوت و جذب کند ولی شاهدیم هستیم آموزش و پرورش از اجرای آن خودداری می کند.

وی با اشاره به اینکه معلولان در نامه ای به رئیس جمهوری به مناسبت روز جهانی معلولان خواستار حل این مشکل شدند افزود: عدالت اجتماعی این نیست که عده ای علی رغم محدودیت جسمی مدارج علمی را طی کنند و حالا اگر می خواهند به جای مستمری بگیری از راه فعالیت خلاق امرار معاش کنند جلوی آنها گرفته شود.

وی ادامه داد: نامه ای مشابه نیز برای رئیس مجلس و فراکسیونهای اقلیت و اکثریت مجلس تنظیم شده که این نمایندگان حق معلولان را از استخدام آموزش و پرورش به آنها برگردانند. طبق قانون در این استخدام باید یک هزار و 200 نفر از معلولان جذب می شدند که تعداد معلولان متقاضی به 500 نفر هم نمی رسد.

معینی با بیان اینکه از سوی مسئولان آموزش و پرورش گفته می شود که سلامت فرد نابینا با آموزش تناسب ندارد این در حالی است که در همین کشور تعداد زیادی معلم نابینا داریم گفت: اتفاقا معلم معلول می تواند انگیزه مضاعفی را برای دانش آموز ایجاد کند چرا که علی رغم محدودیت جسمی توانسته مدارج علمی را طی کند.

وی در ارتباط با نتیجه کمیته سه جانبه بررسی مشکل استخدام معلولان در آموزش و پرورش گفت: قرار بود این کمیته با حضور نمایندگانی از دفتر توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری، سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش تشکیل شود ولی در هیچیک از جلسه های این کمیته نماینده آموزش و پرورش شرکت نکرد. مصوبه این کمیته که رای به جذب این معلولان بود در نامه ای توسط معاونت ریاست جمهوری تنظیم و برای این وزارتخانه ارسال شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن باور تاکید کرد: برای احقاق حق این معلولان از تمامی ابزارهای حقوقی استفاده می کنیم.