انجمنهای مردمی حمایت از حقوق مصرف کننده در کردستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری صبح شنبه در دومین جلسه هیئت موسسین قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار داشت: با توجه به پیگیری های وزارت بازرگانی و همکاری مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تصویب رسید و همزمان با سایر نقاط کشور انجمنهای مردمی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در استان کردستان نیز تشکیل و راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح کشور دارای یک انجمن صنفی و غیردولتی برای حمایت از حقوق خود هستند که تاکنون هیچ انجمن حمایتی از حقوق مصرف کنندگان در کشور وجود نداشت که با توجه به اقدامات انجام شده این خلاء قانونی برطرف و انجمن مردمی و غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سراسر کشور تشکیل و راه اندازی می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان بیان داشت: با توجه به ابلاغ قانون مصوب شده، هماهنگی های لازم برای راه اندازی و تاسیس انجمنهای مردمی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سه سطح شهرستان، استان و کشور انجام شده و هم اکنون اقدامات اولیه برای اجرایی کردن این مهم در کردستان آغاز شده است.

اسراری با اشاره به نقش مردم در این تشکلها و انجمن های غیردولتی خاطرنشان کرد: وظایف اصلی در این انجمن ها بر عهده مردم است و کارهای کلیدی و اجرایی را در امر بازرسی و نظارت بر واحدها به خود مردم واگذار می شود و سازمان بازرگانی تنها نقش نظارتی را خواهد داشت .

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با تشکیل و راه اندازی انجمن های مردمی زمینه برای رعایت هر چه بیشتری حقوق مصرف کنندگان در سطح استان کردستان فراهم شود، هر چند که در حال حاضر نیز سازمان بازرگانی با تمام توان در این عرصه حضور داشته و نظارت های بسیار خوبی را اعمال می کند.