دائمی شدن طرح سراسری زوج و فرد ترافیک را کاهش می دهد

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دائمی شدن اجرای طرح سراسری زوج و فرد در تهران افزود: اجرای این طرح در نیمه دوم سال می تواند ترافیک تهران را کاهش داده و از میزان آلودگی هوا در این ایام به علت وارونگی هوا بکاهد.

وی ادامه داد: با فراگیر شدن طرح زوج و فرد در نیمه دوم سال مردم مجبور به برنامه ریزی در استفاده از خودوری شخصی خود می شوند و دیگر بدون ضرورت از خودورهای خود استفاده نمی کنند.

معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: در تهران حدود 20 درصد خانواده ها بیش از یک خودور دارند برهمین اساس اجرای این طرح می تواند از میزان ترافیک تهران بکاهد.

وی گفت: مردم تهران در حال حاضر به علت تاخیر در اطلاع رسانی به اجرای این طرح عادت نکرده اند اما می توان تا سال آینده با اطلاع رسانی های مناسب زمینه اجرای دقیق آن را فراهم کرد.