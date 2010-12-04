65 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، احمد صادقی پیش از ظهر شنبه در بررسی وضعیت بافت فرسوده شهرستان نهاوند از توابع استان همدان با اشاره به اینکه دولت برای احیا این بافت ها تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی مقاوم پرداخت می کند، افزود: طبق مصوبه دولت در مدت پنج سال یک میلیون و 250 هزار واحد مسکونی در این بافت ها احداث می شود.

وی خاطر نشان کرد: این واحدها با 20 تا 25 میلیون تومان تسهیلات و با کارمزد 12 درصد به متقاضیان، ساخته می شود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به وجود هزار و 900 هکتار بافت فرسوده در استان همدان، افزود: امسال 770 واحد مسکونی در این بافت ها ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت برای رفع مشکل مسکن مردم هشت بسته حمایتی را اجرا می کند، گفت: این بسته ها شامل پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، تخفیف ویژه در پروانه های ساختمانی، اختصاص اعتبار ویژه برای عریض کردن معابر، اختصاص ودیعه مسکن، اصلاح قوانین مسکن، تشویق سرمایه گذاران، کمک به شهرداری ها در قالب واگذاری پنج هزار میلیارد تومان سهام و اجرای تفاهم نامه سه جانبه وزارت مسکن، استانداری و شهرداری ها است.

صادقی همچنین از تخصیص 900 میلیارد تومان اعتبار برای احداث 100 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده کشور خبر داد و گفت: تا پایان سال، 50 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده کشور به بهره برداری می رسد.

معاون مسکن و شهرسازی از احیا سه هزار و 500 هکتار بافت فرسوده از 65 هزار هکتار بافت فرسوده موجود در کشور خبر داد و افزود: تا کنون هفت درصد بافت فرسوده احیا شده است.