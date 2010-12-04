66 روستای کردستان تسهیلات اشتغالزایی دریافت می کنند

رامین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای ایجاد اشتغال پایدار در استان کردستان به ویژه در مناطق روستایی، اعتبارات ویژه ای برای اشتغالزایی در 66 روستای استان در نظر گرفته شده است و با توجه به تصویب در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به متقاضیان پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات اشتغالزایی روستایی قبلا تاسقف یک میلیارد ریال برای هر روستا در نظر گرفته شده بود که با توجه به پیگیری های استان و اختصاص اعتبار جدید، سقف تسهیلات افزایش یافته و به سه میلیارد ریال برای هر کدام از این روستا رسیده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کردستان بیان داشت: متقاضیان ایجاد اشتغال در مناطق روستایی استان می توانند با ارائه طرحهای اشتغالزایی به ویژه در دو بخش کشاورزی و دامداری از تسهیلات این بخش استفاده کنند.

اسدی با اشاره به دستاوردهای اجرایی کردن این طرح در استان کردستان افزود: متاسفانه طی چند سال اخیر روند کاهش جمعیت در مناطق روستایی استان کردستان آغاز شده است و برغم اقدامات مختلف این روند همچنان ادامه دارد که می توان با طرحهای این چنین در راستای کاهش مهاجرت از روستاها برنامه ریزی و اقدام کرد.

وی به اجرای مجدد طرح کارورزی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: در صورت تامین اعتبار این طرح و اجرای دوباره آن، این امکان وجود دارد تا بیش از دو هزار نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد را در قالب این طرح و در بخشهای خصوصی جذب بازار کار کرد.