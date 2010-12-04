  1. هنر
  2. سایر
۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

عباسی به مهر خبر داد:

"خوشه انگوری در پاریس" سروده شد

"خوشه انگوری در پاریس" سروده شد

"خوشه انگوری در پاریس" عنوان دومین مجموعه شعر علیرضا عباسی است که وی به تازگی آن را تدوین کرده و برای اظهارنظر به نشر چشمه سپرده است.

علیرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین مجموعه شعر جدیدی خبر داد و گفت:  شعرهای این مجموعه از لحاظ محتوایی در ادامه شعرهای مجموعه نخستم با نام  "پروانه ای از متن خارج می‌شود" است که آن مجموعه هنوز مجوز نگرفته و به تازگی بار دیگر به آن اصلاحیه خورده که اصلاحات اعمال شده و کتاب باردیگر به ارشاد فرستاده شده است.

این منتقد ادبی در توضیح بیشتر این دو مجموعه عنوان کرد: هر دو کتاب شامل شعرهایی با محور اجتماعی هستند و از لحاظ ساختاری هم شعرهای بلند و هم کوتاه در آنها آورده شده و شعرها حاصل سرایش سال‌های 85 تاکنون است که در کتاب "خوشه انگوری در پاریس" شامل شعرهای جدیدتری می‌شود.

عباسی افزود: ابتدا در نظر داشتم چاپ مجموعه دوم شعرهایم را پس از انتشار مجموعه نخست دنبال کنم ولی تاخیر در انتشار کتاب اول باعث شد مجموعه دوم را هم تدارک دیده و برای چاپ آن هم اقدام کنم.

وی در پایان درباره کتاب دیگرش با نام "میل هنری اندیشه" توضیح داد: این کتاب شامل چند مقاله نظری از جمله "رابطه و ضرورت مخاطب"، "شناخت المانهای روشنفکری در شعر"، "نونگری و نواندیشی" است که این اثر هم آماده چاپ است ولی ابتدا در نظر دارم مجموعه شعرهایم منتشر شود. این کتاب همچنین شامل 4 نقد ادبی است که از بین بیش از 60 نقدی که در محافل ادبی و مطبوعات نوشته‌ام انتخاب شده و این نقدها بیشتر بر روی  آثار داستانی و شعرها نوشته شده است.

کد مطلب 1203430

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها