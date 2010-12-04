"خوشه انگوری در پاریس" سروده شد

علیرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین مجموعه شعر جدیدی خبر داد و گفت: شعرهای این مجموعه از لحاظ محتوایی در ادامه شعرهای مجموعه نخستم با نام "پروانه ای از متن خارج می‌شود" است که آن مجموعه هنوز مجوز نگرفته و به تازگی بار دیگر به آن اصلاحیه خورده که اصلاحات اعمال شده و کتاب باردیگر به ارشاد فرستاده شده است.

این منتقد ادبی در توضیح بیشتر این دو مجموعه عنوان کرد: هر دو کتاب شامل شعرهایی با محور اجتماعی هستند و از لحاظ ساختاری هم شعرهای بلند و هم کوتاه در آنها آورده شده و شعرها حاصل سرایش سال‌های 85 تاکنون است که در کتاب "خوشه انگوری در پاریس" شامل شعرهای جدیدتری می‌شود.

عباسی افزود: ابتدا در نظر داشتم چاپ مجموعه دوم شعرهایم را پس از انتشار مجموعه نخست دنبال کنم ولی تاخیر در انتشار کتاب اول باعث شد مجموعه دوم را هم تدارک دیده و برای چاپ آن هم اقدام کنم.

وی در پایان درباره کتاب دیگرش با نام "میل هنری اندیشه" توضیح داد: این کتاب شامل چند مقاله نظری از جمله "رابطه و ضرورت مخاطب"، "شناخت المانهای روشنفکری در شعر"، "نونگری و نواندیشی" است که این اثر هم آماده چاپ است ولی ابتدا در نظر دارم مجموعه شعرهایم منتشر شود. این کتاب همچنین شامل 4 نقد ادبی است که از بین بیش از 60 نقدی که در محافل ادبی و مطبوعات نوشته‌ام انتخاب شده و این نقدها بیشتر بر روی آثار داستانی و شعرها نوشته شده است.