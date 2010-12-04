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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

اعضای کانون شاعران و مداحان قم مشخص شدند

قم - خبرگزاری مهر: با برگزاری دومین دوره انتخابات کانون شاعران و مداحان در استان قم، اعضای این کانون مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: 19 نفر از شاعران آئینی و مداحان اهل بیت (ع) برای عضویت در کانون شاعران و مداحان در این انتخابات ثبت نام کردند که از بین آنها 7 نفر به عنوان اعضای اصلی و سه نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

حجت⁯الاسلام محمود نجاریان⁯ زاده ادامه داد: در این انتخابات که در روز جمعه از ساعت 8 صبح تا 16 در محل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد از مجموع آرای ماخوذه، عباس حیدرزاده، محمدعلی مجاهدی، حسن باقری کفاش، محمدحسن نعیمی فرد، غلامرضا فلاح اصل، محمدعلی شیرخانی و علی مالکی نژاد به ترتیب به عنوان اعضای اصلی این کانون برگزیده شدند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: محمدرضا عاصی، مصطفی سرکارپور و میر بشیر حسینی نیز به عنوان اعضای علی البدل کانون شاعران و مداحان انتخاب شدند.

حجت⁯الاسلام نجاریان⁯زاده مدت فعالیت این افراد در کانون شاعران و مداحان را چهار سال اعلام کرد و یادآور شد: اسامی این 10 نفر برای تائید نهایی به سازمان تبلیغات اسلامی کشور ارسال شده و در صورت رسیدگی به شکایات احتمالی، فعالیت این افراد آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1203437

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