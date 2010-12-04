مراسم یادبود شهید شهریاری در زادگاهش برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مراسم یادبود شهید شهریاری روز یکشنبه از ساعت 14 و 30 تا 16 در محل امامزاده سید ابراهیم شهر زنجان برگزار می شود.

این برنامه از سوی خانواده آن شهید و بنیاد شهید استان زنجان برگزار می شود.

همچنین قرار است بعد ازظهر روز سه شنبه مراسم گرامیداشت شهید شهریاری از سوی بسیج اساتید و دانشجویی استان زنجان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در محل سالن آمفی تئاتر داشنگاه آزاد واحد زنجان برگزار شود.

شهید شهریاری از دانشمندان هسته ای کشورمان متولد شهر زنجان در محله رختشویخانه این شهر بود.