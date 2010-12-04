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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۸

همایش بین‌المللی حلال در پاکستان برگزار شد

همایش بین‌المللی حلال در پاکستان برگزار شد

نخستین همایش بین‌المللی حلال با حضور علما، کارشناسان و دانشمندان 17 کشور مختلف جهان، امروز شنبه 4 دستامبر ( 13 آذر ماه) در کراچی پاکستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، همایش بین المللی حلال با هدف تأکید بر اهمیت غذاهای حلال و ایجاد آگاهی درباره آن در سراسر جهان به ویژه کشورهای غیراسلامی برگزار شد.

این همایش از سوی مؤسسه رشد صنعت حلال مالزی در پاکستان برگزار شد تا این کشور را بعنوان یکی از قطبهای حلال منطقه معرفی کند.

مصطفی سیریتش مفتی اعظم بوسنی و هرزگوین در سخنرانی این همایش که در اتاق بازرگانی و صنعت اسلامی پاکستان در کراچی برگزار شد گفت: غذای حلال این قدرت را دارد تا مسلمانان بتوانند سلطه اقتصاد جهانی را در دست گیرند چرا که غذا نیاز اولیه هر موجود زنده ای است.

وی افزود: امت اسلامی باید بر توسعه زمینه قوی تولید غذای حلال تمرکز کند تا این زمینه را منبع رشد و شکوفایی اقتصادی قرار دهد.
 

کد مطلب 1203439

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