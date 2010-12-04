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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

در 6 ماهه اول امسال؛

شش هزار تن گوشت مرغ از قم صادر شد

شش هزار تن گوشت مرغ از قم صادر شد

قم - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از صادرات شش هزار تن گوشت مرغ به خارج از استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس حسین علی بیگی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی 6 ماهه اول سال جاری 18 هزار تن گوشت مرغ در استان قم تولید شده است که از این میزان بیش از 6 هزار تن گوشت مرغ به خارج از استان صادر شده است و بخشی از آن نیز در راستای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ذخیره سازی گردیده است.

وی با اشاره به اینکه طی مدت زمان مذکور 12 میلیون و 578 قطعه جوجه ریزی در سطح واحدهای مرغداری استان قم صورت گرفته است، افزود: دوره پرورش مرغ گوشتی 50 تا 60 روز است که طی این دوره جوجه یک روزه به وزن کشتار می رسد. 

کد مطلب 1203441

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