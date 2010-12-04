شش هزار تن گوشت مرغ از قم صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس حسین علی بیگی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی 6 ماهه اول سال جاری 18 هزار تن گوشت مرغ در استان قم تولید شده است که از این میزان بیش از 6 هزار تن گوشت مرغ به خارج از استان صادر شده است و بخشی از آن نیز در راستای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ذخیره سازی گردیده است.



وی با اشاره به اینکه طی مدت زمان مذکور 12 میلیون و 578 قطعه جوجه ریزی در سطح واحدهای مرغداری استان قم صورت گرفته است، افزود: دوره پرورش مرغ گوشتی 50 تا 60 روز است که طی این دوره جوجه یک روزه به وزن کشتار می رسد.