ایران در جنگهای سایبری آسیب پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر،"فولکر پرتز" مشاور دولت آلمان در مسائل سیاست خارجی و رئیس موسسه علم و سیاست برلین در گفتگو با روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی عرصه برای دیپلماسی با تهران هموار است درباره مذاکرات چند روز آینده ایران و غرب اظهار داشت: انعقاد قرارداد توافقی در این مذاکرات مطلوب می باشد.

وی افزود: حکومت ایران قدرتمند است، اما برخی از سازمانهای امنیتی جهانی علاقه دارند که سیستم داخلی ایران را مختل کنند.

وی درباره ویروس کامپیوتری "استاکس نت" که برای مختل کردن برنامه اتمی ایران به کار گرفته شده بود اظهار داشت: خطر این ویروس به شکل گسترده در ایران رفع شده است. این نشان می دهد که خطرات و ریسک های جنگ سایبری تهدیدی برای ایران نیست.