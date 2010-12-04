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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

نسل سراجی در گفتگو با مهر:

کارنامه دستیاری در مهلت مقرر ارائه شد/ امکان ارائه کارنامه جامانده ها در آینده

کارنامه دستیاری در مهلت مقرر ارائه شد/ امکان ارائه کارنامه جامانده ها در آینده

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در پاسخ به داوطلبانی که خواستار ارائه کارنامه آزمون دستیاری پزشکی در سال 88 شدند گفت: کارنامه ها در زمان اعلام رتبه و انتخاب رشته ارائه شده بود و داوطلبان امکان دسترسی به آن را داشتند.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان دوره سی‌وهفتم آزمون پذیرش دستیار تخصصی در مهلت مقرری که پیش از این وجود داشت می توانستند به کارنامه خود دسترسی داشته باشند و جمع زیادی از داوطلبان نیز از کارنامه خود پرینت تهیه کرده اند.

وی در پاسخ به داوطلبانی که در حال حاضر خواستار کارنامه های خود شده اند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ثبت نام دوره سی و هشتم پذیرش دستیار پزشکی در حال انجام است و برای پیشگیری از مشکلات ثبت نام اینترنتی، امکان ارائه کارنامه برای داوطلبان دوره سی و هفتم وجود ندارد.

نسل سراجی اظهار داشت: در فرصت مناسبی که امکانات اینترنتی سایت مرکز سنجش به ما اجازه دهد، بخش دریافت کارنامه برای داوطلبان دوره سی و هفتم آزمون پذیرش دستیار تخصصی فعال می شود و داوطلبان می توانند به کارنامه خود دسترسی داشته باشند.

به گزارش مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد آزمون از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد. در نهایت 2 هزار و 443 نفر در این آزمون پذیرفته شدند.

کد مطلب 1203448

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