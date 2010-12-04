کارنامه دستیاری در مهلت مقرر ارائه شد/ امکان ارائه کارنامه جامانده ها در آینده

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان دوره سی‌وهفتم آزمون پذیرش دستیار تخصصی در مهلت مقرری که پیش از این وجود داشت می توانستند به کارنامه خود دسترسی داشته باشند و جمع زیادی از داوطلبان نیز از کارنامه خود پرینت تهیه کرده اند.

وی در پاسخ به داوطلبانی که در حال حاضر خواستار کارنامه های خود شده اند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ثبت نام دوره سی و هشتم پذیرش دستیار پزشکی در حال انجام است و برای پیشگیری از مشکلات ثبت نام اینترنتی، امکان ارائه کارنامه برای داوطلبان دوره سی و هفتم وجود ندارد.

نسل سراجی اظهار داشت: در فرصت مناسبی که امکانات اینترنتی سایت مرکز سنجش به ما اجازه دهد، بخش دریافت کارنامه برای داوطلبان دوره سی و هفتم آزمون پذیرش دستیار تخصصی فعال می شود و داوطلبان می توانند به کارنامه خود دسترسی داشته باشند.

به گزارش مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد آزمون از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد. در نهایت 2 هزار و 443 نفر در این آزمون پذیرفته شدند.