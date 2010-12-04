  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

تیراندازی جهانی سیزم - برزیل/

تیم تفنگ سه وضعیت زنان ایران هشتم شد

تیم تفنگ سه وضعیت زنان ایران هشتم شد

سومین روز از چهل و پنجمین دوره رقابتهای تیراندازی قهرمانی ارتش‌های جهان با کسب مقام هشتم تیمی برای تیراندازان سه وضعیت زنان کشورمان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای تیراندازی قهرمانی ارتش های جهان زینب رمضانی در دور مقدماتی تپانچه راپید فایر ارتشی با کسب 573 امتیاز در رده اول قرار گرفت و راهی فینال این مسابقات شد. در همین اسلحه و در بخش مردان حمیدرضا کردلو با 554 امتیاز راهی مرحله فینال شد تا برای کسب مدال با شش تیرانداز برتر این دیدارها به رقابت بپردازد.

در بخش تفنگ سه وضعیت زنان هم تیم ایران در مجموع بخش تیمی در رده هشتم جهان قرار گرفت و هر سه تیرانداز ایران راهی مرحله فینال شدند. زینب نجاریان، صفیه صحراگرد و هانیه خندان ترکیب تیم کشورمان در این ماده را تشکیل می دهند.

چهل و پنجمین دوره مسابقات تیراندزای قهرمانی ارتش‌های جهان تا روز دوشنبه هفته آینده ریودوژانیزو برزیل دنبال می‌شود.

کد مطلب 1203451

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها