تیم تفنگ سه وضعیت زنان ایران هشتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای تیراندازی قهرمانی ارتش های جهان زینب رمضانی در دور مقدماتی تپانچه راپید فایر ارتشی با کسب 573 امتیاز در رده اول قرار گرفت و راهی فینال این مسابقات شد. در همین اسلحه و در بخش مردان حمیدرضا کردلو با 554 امتیاز راهی مرحله فینال شد تا برای کسب مدال با شش تیرانداز برتر این دیدارها به رقابت بپردازد.

در بخش تفنگ سه وضعیت زنان هم تیم ایران در مجموع بخش تیمی در رده هشتم جهان قرار گرفت و هر سه تیرانداز ایران راهی مرحله فینال شدند. زینب نجاریان، صفیه صحراگرد و هانیه خندان ترکیب تیم کشورمان در این ماده را تشکیل می دهند.

چهل و پنجمین دوره مسابقات تیراندزای قهرمانی ارتش‌های جهان تا روز دوشنبه هفته آینده ریودوژانیزو برزیل دنبال می‌شود.