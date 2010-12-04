به گزارش خبرنگار مهر، جواد فرشباف ماهریان امروز در هفدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی بیمه و توسعهدر تهران با اشاره به توسعه ضریب نفوذ بیمه دربنگاه‌های بزرگ اقتصادی ، گفت: مفهوم توسعه استفاده از ظرفیتهای بالقوه تاریخی و درجه استفاده جوامع از این فرصتها است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران اظهار داشت: فرایند توسعه نیز موضوعی است که طی آن جامعه با ایجاد تغییرات در نهادهای فکری، سازمانی و مادی خود امکان استفاده موثر از آن را به دست می آورد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه مشروط به سه موضوع درک اندیشه ها و بصیرتهای کارآفرینانه، تفضیلی کردن این اندیشه ها و ساختن نهادهای مربوط به آن است، اظهار داشت: بومی کردن علم و فن، مکانیزم انتقال و کسب علم و فن در حوزه تحول توسعه ای بیمه مورد توجه است.

فرشباف ماهریان بیان داشت: توسعه اقتصادی باید منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش حق بیمه تولیدی صنعت بیمه شود که این دو موضوع با هم در ارتباط است.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به ریسکهای بزرگ در پروژه های نفت و گاز و انرژی، حمل و نقل دریایی و هوایی، تصریح کرد: سئوال این است چگونه می توان ضریب نفوذ صنعت بیمه در ریسکهای بزرگ را پوشش داد و در چنین صنایعی شاهد گسترش آن بود؟

وی نهادینه کردن محاسبات ریسک و مدیریت آن در شرکتهای بیمه و بنگاه‌های اقتصادی ، ایجاد نهادهایی برای محاصره و آنالیز ریسکها و ایجاد مراکزی برای مدیریت ریسک در پروژه های دارای ریسک های فاجعه آمیز را از ضروریات صنعت بیمه دانست و افزود: تقویت کنسرسیومهای بیمه ای برای کاهش خطر در پروژه های بزرگ ، صندوقی کردن پروژه های بزرگ برای اطمینان بیمه گذاران و بیمه گران و همچنین در صورت ضرورت پذیرش سیستمهای نیمه بیمه ای زیر نظر بیمه مرکزی از اقداماتی است که در بخش تحول صنعت بیمه باید مورد توجه قرار گیرد.

فرشباف ماهریان اقدامات انجام شده در برنامه تحول صنعت بیمه کشور را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: این موضوع در طول 50 سال گذشته رشد خوبی را در مقایسه با کل اقتصاد داشته و به بیش از 4.8 برابر کل اقتصاد کشور رشد کرده است اما در رتبه بندی جهانی در بین کشورها وضعیت بسیار نامناسب تری از رتبه کل اقتصاد ایران در بین کشورها دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: برنامه تحول صنعت بیمه دو سال پیش با رویکرد چشم انداز محوری به جای رویکرد حل مسئله طراحی شد و برای خود چشم انداز، اهداف کلان ، راهبردها ، سیاستها و پروژه های معینی را نیز تعریف کرد.

وی در مورد برنامه تحول در صنعت بیمه کشور ادامه داد: هم اکنون به دنبال رفع موانع و چالشهای توسعه بیمه، به نحوی که در افق 1404 صنعت بیمه اول منطقه و الگوی بیمه گران باشیم، هستیم، همچنین نهادسازی همزمان با گام دوم نهادهای مدیریت ریسک، نظارت مالی و تقویت نظارت های غیر تعرفه ای را در این حوزه مد نظر داریم.

فرشباف ماهریان یکی از مهمترین چالشها و موانع مهم صنعت بیمه را نظارت تعرفه ای دانست که با مصوبه شورای عالی بیمه در سال 88 مبنی بر آزادسازی مرحله ای و جایگزینی نظارتهای غیر تعرفه ای تاکنون 6 رشته آن آزاد شده و از 7 مرحله نیز 5 مرحله تا پایان سال آزاد می‌شود.

رئیس کل بیمه مرکزی یکی دیگر از چالشهای صنعت بیمه را دولتی بودن آن دانست و افزود: البته بخش غیر دولتی هم اکنون از 25 درصد به 54 درصد رسیده و تمرکز بازار نیز از 10 هزار به 2 هزار و 300 رسیده، ضمن اینکه تا 1800 نیز راه درازی نمانده است.

وی اصلاح آئین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه با هدف ایجاد انعطاف بیشتر، اصلاح آیین نامه بیمه های زندگی با هدف گسترش این نوع بیمه، تهیه بسته های بازرگانی در برنامه پنجساله پنجم و بحث مشارکت خارجیان در ایجاد نمایندگی، شعب و اقدامات گسترده در کشور را از برنامه های تحول صنعت بیمه دانست.