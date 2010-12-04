مردم با موضوعات فراخوان جشنواره تئاتر تهران درگیر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر یکه رئیس ستاد جشنواره خصوصی تئاتر تهران که اسفندماه امسال در 14 بخش در تهران برگزار می‌شود در جمع خبرنگاران این جشنواره را به عنوان جریانی معرفی کرد که تلاش دارد خصوصی سازی را در بخش فرهنگ و هنر به خصوص تئاتر نهادینه کند.



وی یادآور شد: این جشنواره سعی کرده از تصدی‌گری دولت در عرصه تئاتر کم کرده و بدون دریافت بودجه‌ای از دولت تنها با نظارت بخش دولتی و از طریق جذب حامیان مالی خصوصی برگزار شود. شهرداری تهران و شورای شهر اسلامی شهر تهران هم تا به این لحظه از حامیان معنوی جشنواره هستند.



یکه در این مراسم از سایت جشنواره خصوصی تئاتر تهران رونمایی کرد و گفت: علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را تا 30 آذرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. ما قصد داریم در این جشنواره از 27 تا 33 هنرمند باسابقه و پیشکسوت عرصه تئاتر تقدیر کنیم.



رئیس جشنواره خصوصی تئاتر تهران درباره تعدد حامیان معنوی جشنواره و تأثیر این تعدد در خصوصی برگزار نشدن جشنواره اظهار داشت: ما نمی‌خواستیم انحصار طلبی کنیم و هر قول و حمایت معنوی را با نگاه مثبت و ویژه حمایت می‌کنیم. حمایت بخش خصوصی بدون حمایت معنوی در حرکات اول موفق نمی‌شود. بخش خصوصی در حرکت اول نیاز به حمایت دارد.



وی تأکید کرد: قول می‌دهم بالاترین ورودی و خروجی با کیفیت را در این جشنواره داشته باشیم. تئاتر باید به دل مردم بیاید و شکل بگیرد. تئاتر می‌تواند درآمدزا باشد به شرط اینکه به بخش خصوصی واگذار شود.



یکه درباره موضوعات مختلف مطرح شده در فراخوان جشنواره و احتمال سفارش شدن برخی موضوعات از طرف‌ نهادهای دولتی توضیح داد: تمام موضوعات مطرح شده در فراخوان موضوعات مبتلا ‌به مردم و جامعه است. تمام محتوای ارائه شده در این فراخوان مباحثی است که مردم با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.



جشنواره خصوصی تئاتر تهران با دبیری سیدجواد هاشمی اسفندماه امسال طی 24 روز در شهر تهران برگزار می‌شود.