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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۴

جشن و پایکوبی در قطر /

جام‌جهانی آینده خاورمیانه را تغییر خواهد داد/ هنوز نتوانسته‌ایم میزبانی را باور کنیم

جام‌جهانی آینده خاورمیانه را تغییر خواهد داد/ هنوز نتوانسته‌ایم میزبانی را باور کنیم

مردم قطر از تیم میزبانی این کشور که برای گرفتن جام جهانی 2022 به زوریخ سوئیس رفته بود بازگشت گرمی به عمل آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، روز جمعه در شهر دوحه پرچم‌های زیادی برافراشته شد و با پخش سرود ملی بازگشت "شیخه موزاه بنت ناصر المیسناد"، "شیخ محمد بن حمد الثانی" رئیس کمیته میزبانی و بقیه اعضا کمیته را جشن گرفتند.

این افراد پس از دریافت میزبانی جام جهانی 2002 که برای اولین بار جام جهانی را به خاور میانه آوردند با پروازی ویژه از زوریخ به دوحه قطر برگشتند. "شیخ تمیم بن حمد الثانی" معاون امیر قطر گفت که پیروزی قطر پیروزی برای همه دنیای عرب بود.

شیخ تمیم در بیانیه ای که از تلویزیون قطر پخش شد گفت: "اینجا بخش کوچکی از دنیای بزرگ عرب است. کوچکی کشور ما مانعی سر راه میزبانی این جام جهانی بزرگ نخواهد بود".

ناصر یک دانش آموز دبیرستانی که با عکسی پرچم بدست تصویرش در روزنامه گلف تایمز به چاپ رسیده بود، گفت: " آنچه قطر انجام داد غیر قابل باور بود. جام جهانی آینده خاورمیانه را تغییر خواهد داد. من خودم هنوز نتوانسته ام آنرا باور کنم. روزی که جام جهانی برگزار شود من 22 ساله خواهم بود اما این همه انتظار ارزشش را خواهد داشت".

محمد سلیم هم که یک پاکستانی است و در قطر کار می کند با اتومیبل خودش و خانواده اش را به فرودگاه رسانده بود تا در این جشن سهیم باشد. او گفت: " من فوتبال را بیشتر از هر ورزش دیگری دوست دارم. آرزو می کنم سال 2022 اینجا باشم. روزی که قرار است بزرگترین رویداد جهان در اینجا آغاز شود".
کد مطلب 1203459

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