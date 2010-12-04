وزیر نفت برای افتتاح فاز اول خط انتقال گاز وارد خرم آباد شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت به همراه مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران که برای افتتاح پروژه خط دوم انتقال گاز خرم آباد به این استان سفر کرده اند ساعتی قبل وارد فرودگاه خرم آباد شدند.

قرار است تا دقایقی دیگر پروژه بزرگ خط انتقال دوم گاز خرم آباد که از مصوبات سفر اول هیئت دولت در سال 84 است پس از پنج سال به بهره برداری برسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در رابطه با پروژه خط دوم انتقال گار خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های صنعت گاز در غرب کشور است، اظهار داشت: با راه اندازی کامل این پروژه بالغ بر 30 میلیون مترمکعب به ظرفیت انتقال گاز استان افزوده خواهد شد.

علی گودرزی یادآور شد: فاز اول این خط انتقال که از مصوبات دور اول سفرهای استانی هیئت دولت به استان لرستان می باشد، به طول 123 کیلومتر و قطر 36 اینچ، امروز - شنبه- به بهره برداری می رسد.

وی اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه را بالغ بر یکهزار و 800 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با بهره برداری از این خط انتقال گاز، گاز مورد نیاز نیروگاه 100 مگاواتی در دست احداث خرم آباد نیز مرتفع واهد شد.

گودرزی به افت فشار گاز شهر خرم آباد در سالهای قبل اشاره و خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این پروژه مشکل افت فشار گاز مورد نیاز صنایع استان لرستان و سایر مشترکان در ایام سرد سال مرتفع خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان به دیگر مزایای افتتاح خط انتقال دوم گاز خرم آباد اشاره کرد و یادآور شد: همچنین با بهره برداری از این پروژه روند توسعه گازرسانی به شهرها و روستاهای مسیر این خط لوله شامل شهرهای کوهدشت و پلدختر هموار خواهد شد.

گودرزی اهداف دیگر اجرای این پروژه را افزایش پایداری شبکه ملی گاز به ویژه در استانهای غربی کشور، گازرسانی به کارخانه سیمان و پتروشیمی خرم آباد و صنایع مستقر در شهر خرم آباد عنوان کرد.

وی یادآور شد: خط دوم انتقال گاز خرم آباد با انشعاب از انتهای خط 36 اینچ نیزار- ملایر در استان همدان آغاز و با عبور از شهرستان های بروجرد و دورود به شهرستان خرم آباد منتهی می شود.