وزیر خارجه کره جنوبی با همتای آمریکایی خود دیدار می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "کیم سونگ هوان" دوشنبه با "هیلاری کلینتون" و "سیجی ماهارا" در خصوص رفتار متقابل با حمله توپخانه ای کره شمالی به کره جنوبی گفتگو خواهند کرد.

بر اساس گزارش وزارت خارجه کره جنوبی، در این مذاکرات در خصوص همکاری در مورد مسائل دیگر کره شمالی از جمله بن بست جاری هسته ای بحث و گفت و گو خواهد شد.

انتظار می رود، در دو دیدار جداگانه برنامه ریزی شده برای وزرای امور خارجه آمریکا و کره جنوبی در کنار مساله کره شمالی، قرارداد تجارت آزاد دو طرفه میان واشنگتن و سئول که در انتظار تصویب قانونگذاران در هر دو کشور است نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.