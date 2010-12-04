به گزارش خبرنگار مهر در همدان، "شرکت توزیع نیروی برق"، "اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای"، "شرکت آب و فاضلاب" و "شرکت مخابرات استان همدان" رتبه عالی این جشنواره را از آن خود کردند.

"دانشگاه بوعلی سینا"، "دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی"، "سازمان جهاد کشاورزی"، "سازمان صنایع و معادن"، "اداره کل راه و ترابری"، "سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران"، "اداره کل تربیت بدنی"، "اداره کل نوسازی، تعمیر و تجهیز مدارس"، "اداره کل ثبت احوال" و " اداره کل ثبت اسناد و مدارک همدان" نیز کسب‌کنندگان امتیاز "خیلی خوب" جشنواره شهیدرجایی بودند.

"اداره کل تأمین اجتماعی"، "سازمان آموزش و پرورش"، "بانک سپه"، "سازمان امور اقتصادی و دارایی"، "سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها"، "مدیریت گمرک"، "اداره کل بیمه خدمات درمانی" و "اداره کل کار و امور اجتماعی" نیز عنوان "خوب" را از آن خود کردند.

اداره تأمین اجتماعی شهرستان رزن نیز به عنوان دستگاه برتر شهرستانی و شبکه دامپزشکی شهرستان همدان نیز به عنوان دستگاه برتر شهرستانی در طرح سنجش میزان رضایت مندی مراجعان شناخته شد.

"حسن قهرمانی‌مطلق" فرماندار همدان، "مهدی صفی‌خانی" رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملایر، "ذبیح‌الله عواطف فاضلی" مدیر توزیع برق شهرستان تویسرکان،"علی اشرف‌زارعی" معاون فناوری و اطلاعات نیروی انتظامی و "محمد ایرانی" کارشناس تربیت بدنی اداره کل زندان‌ها نیز عنوان کارمند نمونه را کسب کردند.

"غلامرضا کارگر" رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان تویسرکان، "هادی فامیل روشناس" رئیس امور اداری اداره کل امور مالیاتی همدان، "شایسته تقوی" کارشناس مسئول تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی، "عباس سیفی" مسئول آزمایشگاه نیروگاه شهیدمفتح، "علی‌احسان رزاقی" معاون فرماندار نهاوند، "حمزه عبدکوند" معاون فرماندار اسدآباد، "حمیدرضا قاسمی" کارشناس امور کشاورزی فرمانداری شهرستان همدان، و "محمد اسدی" مسئول نقلیه استانداری همدان نیز به عنوان کارمندان نمونه استان همدان مورد تقدیر قرار گرفتند.

از دو صادرکننده نمونه نیز به نام‌های "محمد بشیری جلال" و داوود مختارپور" تجلیل شد.

"مجید رنجبران"، مدیرکل سابق دفتر آموزش و پژوهش استانداری و "محمدجعفر ایروانی" مدیرکل سابق دفتر امور روستایی استانداری همدان نیز مورد تقدیر واقع شدند.

از دست‌اندرکاران هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان و بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان نیز تجلیل شد.

"حسن قهرمانی‌مطلق" فرماندار شهرستان همدان، "مهدی معصوم‌بیگی" فرمانده نیروی انتظامی همدان، "علی طلوعی" مدیرکل صداوسیمای مرکز همدان،"سعید کرمی"مدیرکل ارشاد اسلامی همدان، "مسعود عسگریان" شهردار همدان، "یونس خلیل مجد" سرپرست اداره کل امنیتی- انتظامی همدان و "احسان شهابی" از کارشناسان استانداری نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

رؤسای دانشگاه علوم پزشکی همدان، آموزش و پرورش، اداره اطلاعات استان، اداره کتابخانه‌های عمومی استان، اداره میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت مخابرات، شرکت سیاحتی علیصدر، شرکت تله‌کابین گنجنامه، جمعیت هلال احمر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان و حوزه هنری استان نیز از دیگر افرادی بودند که به خاطر عملکرد مثبت در برگزاری جشنواره‌های فیلم و تئاتر کودک و نوجوان تقدیر و تجلیل شدند.

در این مراسم "محمد مجید ارجمندی" به عنوان مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان و "مسلم مخفی نیز به عنوان رئیس اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری همدان منصوب شدند.