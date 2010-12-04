فاصله شمال و جنوب تهران کم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح 111 پروژه شهرداری منطقه 11 افزود: در آستانه ماه محرم هستیم که ماه عزای حسینی و پیروزی خون بر شمشیر است، ماهی که ما انقلاب، عزت و افتخارمان را از برکت آن داریم و امروز آن فرهنگ جهاد و شهادت است که مِی تواند سبب تداوم انقلاب و سربلندی ملت ما شود.

وی تصریح کرد: ما به مردم قول داده بودیم که اجازه ندهیم فاصله بین شمال و جنوب شهر بیشتر شود و امروز خوشبختانه به جایی رسیده ایم که بر اساس آمارها در بسیاری از موارد حتی فاصله ها کاهش نیز یافته است.

شهردار تهران احداث خطوط مترو در مناطق جنوبی شهر را از اولویتهای شهرداری دانست و گفت: در حال حاضر در مناطق 10 ، 11 ، 16 و 17 برای حفاری تونل مترو با دستگاه های حفار ( تی بی ام ) اقدامات گسترده ای در حال انجام است به گونه ای که هم اکنون چهار دستگاه تی بی ام در این مناطق مشغول به حفر تونل مترو هستند و روزانه بین 15 تا 20 متر تونل را حفاری و بتن ریزی می کنند.

وی افزود: دو دستگاه حفار تونل در زیر بزرگراه شهید نواب مشغول حفاری خط 6 مترو هستند که یکی از دستگاهها به سمت شمال غرب و دیگری به سمت جنوب شرق، تونل های این خط را حفر می کنند.

قالیباف تصریح کرد: همچنین تونلهای خط 3 متروی تهران نیز با دستگاه های حفار در حال پیشروی است و خط 4 مترو هم تا پایان سال تکمیل شده و به شهرک اکباتان می رسد.

شهردار تهران به احداث مجموعه بزرگ فرهنگی و ورزشی نینوا در جنوب شهر تهران و در مجموعه انبار نفت قدیم اشاره کرد و گفت: دو سال پیش احداث این مجموعه مورد تاکید قرار گرفت اما پیش از آنکه ساخت این مجموعه بزرگ فرهنگی ورزشی که از مجموعه انقلاب در شمال شهر زیباترو بزرگتر است آغاز شود، پل جوادیه را در این محدوده احداث کردیم تا علاوه بر تسهیل تردد و دسترسی ها از شمال و جنوب شهر در کنار مجموعه بزرگ نینوا، نمادی شایسته و دسترسی مناسب مهیا شود.