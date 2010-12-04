انجمنهای حمایت از زندانیان عهده دار نقشهای حمایتی و هدایتی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد علی محمدی صبح شنبه در نشست مدیران عامل انجمن های حمایت از زندانیان استان در سخنانی اظهار داشت: اگر نگاهی عمیق و دقیق به انجمنهای حمایت از زندانیان داشته باشیم متوجه می شویم که این انجمن ها به نوعی از دین و اعتقادات ما نشأت گرفته است.

وی ادامه داد: اگر در سیره پیامبر گرامی اسلام (ص)، حضرت علی(ع) و دیگر ائمه دقت کنیم خواهیم دید که مددکاری و دستگیری از محرومان و نیازمندان همیشه در اولویت برنامه های آنها قرار داشته است.

مدیر کل زندانهای استان لرستان افزود: در تمام دنیا به نسبتهای مختلف فعالیتهای عام المنفعه انجام می شود اما در کشور ما به لحاظ ماهیت دینی، این فعالیتها رنگ و بوی الهی دارند.

محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی در لایه های مختلف جامعه و کشف اینکه علل و انگیزه های اصلی اعمال زندانیان چه بوده است می تواند کمک فراوانی در زمینه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه باشد و نباید به سادگی از کنار این امر عبور کرد.

وی با تأکید بر نقش برنامه های پیشگیرانه در کاهش هزینه ها، خاطرنشان کرد: انجمنها باید فضا را به گونه ای برای خانواده های مددجویان فراهم کنند که آثار مثبتی به جای بگذارد و موجب ترویج فرهنگ پیشگیری در این زمینه شود.

مدیر کل زندانهای استان لرستان یادآور شد: عشق و انگیزه خدمت به این گروه از جامعه که به حاشیه رانده شده اند یکی از عوامل موفقیت انجمن های فعال در این زمینه است.

محمدی همچنین به تشریح عملکرد انجمنهای حمایت از زندانیان پرداخت و گفت: شناخت دقیق حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ارائه راهکارها و برنامه های مرثر در این بخشها از دیگر مواردی است که می توانند در دستیابی به اهداف به یاری انجمنها بیاید.

وی یادآور شد: انجمنهای حمایت از زندانیان می بایست نقش های حمایتی و هدایتی را به عهده بگیرند و از طریق مختلفی همچون ایجاد اشتغالهای کوچک در کاهش آسیبهای جامعه هدف مؤثر واقع شوند.

معاون مدیر کل اقدامات تأمینی و تربیتی سازمان زندان های کشور نیز در ادامه این جلسه در سخنانی با اشاره به جایگاه انجمنهای حمایت از زندانیان، خاطر نشان کرد: در کمتر نقطه ای از جهان می توان تشکلهایی چون انجمنهای حمایت را یافت که بدون پیروی از الگو های تولید شده در غرب، تنها با تکیه بر باورهای دینی و الهی قصد و نیت خود را از خدمت طراحی کنند.

تقوایی به برگزاری نشست با انجمن های فعال در استانها اشاره کرد و افزود: اینچنین نشستهایی که در استان های مختلف در حال برنامه ریزی و اجراست به منظور بررسی پتانسیل های مناطق مختلف کشور و تنظیم برنامه ها بر اساس ظرفیتهای موجود می باشد.