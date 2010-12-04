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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

کمیته اضطراری آلودگی هوا بعد از ظهر امروز تشکیل جلسه می دهد

کمیته اضطراری آلودگی هوا بعد از ظهر امروز تشکیل جلسه می دهد

مرکز هماهنگی اطلاع‌رسانی آلودگی هوای تهران از برگزاری جلسه عصر امروز کمیته اضطراری آلودگی هوا خبر داد و اعلام کرد: بررسی شاخصهای آلودگی هوا در میدان آزادی، پارک سلامت و پارک قائم حاکی از شرایط "اضطرار" در این مناطق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت کلیه آلاینده‌ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است و به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط "هشدار" است.

لازم به ذکر است ایستگاه آزادی به لحاظ آلاینده منوکسیدکربن و ایستگاه‌های پارک سلامت و پارک قائم به لحاظ ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در شرایط "اضطرار" قرار دارند.
 
گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف همراه با غبار محلی است که به این ترتیب انتظار می‌رود شاخص کیفیت تا ساعت ظهر در شرایط "هشدار" باقی بماند.

غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون تا صبح امروز در تمامی ایستگاه‌ها به جز دو ایستگاه مورد اندازه‌گیری در شرایط "هشدار" و در دو ایستگاه در شرایط "اضطرار" و در دو ایستگاه نیز در "آستانه ورود به شرایط اضطرار" قرار دارد.
 
همچنین غلظت آلاینده منوکسید کربن در ایستگاه‌های پونک، دروس، شهرداری منطقه 10، شهرداری منطقه 16، میدان فتح، پارک رازی، پارک سلامت و پارک قائم در شرایط "هشدار" قرار گرفته و غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ده میکرون نیز در شهرداری منطقه 10، شهرداری منطقه 16، میدان فتح و آزادی در شرایط "هشدار" است.
کد مطلب 1203477

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