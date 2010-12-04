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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

توزیع نذورات ماه محرم و صفر آغاز شد

سازمان بازرگانی استان تهران اعلام کرد توزیع نذورات ماه محرم و صفر آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به فرارسیدن ایام ماه محرم و صفر،‌ سازمان بازرگانی استان تهران از تاریخ دهم آذرماه جاری اقدام به توزیع کالا جهت هیئتهای مذهبی و مساجد کرده است.

متولیان هیئتهای مذهبی و مساجد می توانند ضمن مراجعه به ستادهای توزیع حواله های نذورات و به همراه داشتن مدارک مورد نیاز جهت دریافت سهمیه‌های نذورات اعم از برنج، روغن  و شکر به شرح ذیل اقدام کنند:

هیئتهای مذهبی:1- ارائه کارت هیات 2- ارائه کارت ملی
مساجد: 1- نامه مساجد 2- ارائه کارت ملی لیست آدرس انبارهای توزیع نذورات محرم 1389 شهر تهران
شماره ستادنام مباشرآدرسمناطق شهرداری تحت پوشش
 

کد مطلب 1203478

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