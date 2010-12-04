توزیع نذورات ماه محرم و صفر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به فرارسیدن ایام ماه محرم و صفر،‌ سازمان بازرگانی استان تهران از تاریخ دهم آذرماه جاری اقدام به توزیع کالا جهت هیئتهای مذهبی و مساجد کرده است.

متولیان هیئتهای مذهبی و مساجد می توانند ضمن مراجعه به ستادهای توزیع حواله های نذورات و به همراه داشتن مدارک مورد نیاز جهت دریافت سهمیه‌های نذورات اعم از برنج، روغن و شکر به شرح ذیل اقدام کنند:



هیئتهای مذهبی:1- ارائه کارت هیات 2- ارائه کارت ملی

مساجد: 1- نامه مساجد 2- ارائه کارت ملی لیست آدرس انبارهای توزیع نذورات محرم 1389 شهر تهران

شماره ستادنام مباشرآدرسمناطق شهرداری تحت پوشش

