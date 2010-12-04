به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی زاده مدیر امور رسانه ای تیم ملی در این باره گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته توسط کادر فنی و افشین قطبی سرمربی تیم ملی و هماهنگی با فدراسیون فوتبال، 27 بازیکنان تیم ملی روز سوم دی ماه برای تشکیل این اردو به ابوظبی اعزام خواهند شد و تا روز ششم دی تمریناتی را پشت سر خواهند گذاشت و سپس روز هفتم دی یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی قطر برگزار خواهند کرد. همچنین صبح روز هشتم دی یک بازی پشت درهای بسته با تیم دوم قطر برگزار خواهد شد تا کادر فنی بتواند از همه بازیکنان استفاده کند و همه را در شرایط مسابقه قرار دهد.

وی افزود: پس از این دو دیدار، تمرینات تا 11 دی ماه ادامه خواهد یافت و تیم ایران روز 12 دی یک دیدار تدارکاتی دیگر خواهد داشت که هنوز تیم مقابل مشخص نیست و کمیته بین الملل فدراسیون در این زمینه مشغول فعالیت است. صبح روز 13 دی بازیکنان یک تمرین سبک جهت ریکاوری خواهند داشت و کادر فنی تلاش دارد یک بازی برای بازیکنانی که روز قبل از آن بازی نکرده اند، ترتیب دهد.

والی زاده ادامه داد: از عصر روز 13 دی بازیکنان آزاد هستند تا به ایران بازگردند و در کنار خانواده هایشان باشند و روز 16 دی طبق برنامه ریزی صورت گرفته بطور مستقیم از تهران عازم دوحه شوند. مسابقات جام ملتهای آسیا از 17 دی ماه آغاز خواهد شد و نخستین بازی ما روز 21 دی با تیم ملی عراق است. بازیکنان تیم ملی از روز شانزدهم دی تا نخستین بازی، تمرینات خود را در دوحه ازسر خواهند گرفت.