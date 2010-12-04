"زمین سوخته" بهترین مستند سال 2010 شد

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر در مراسم جوایز سالانه این انجمن که دیروز جمعه در شهر لس آنجلس برگزار شد " زمین سوخته" که موضوع دفع زباله در کلان شهر ریودوژانیروی برزیل را از نگاه هنرمندی به نام ویک مونیز به تصویر کشیده به عنوان فیلم مستند برگزیده سال 2010 برگزیده شد.



" زمین سوخته" هفته گذشته جایزه پار لورنتز را نیز دریافت کرده بود.این فیلم در فهرست 15 نامزد اولیه جایزه اسکار بهترین مستند بلند هم قرار دارد.



در جریان این مراسم که مورگان اسپرلاک کارگردان مستند اسکاری " چاقم کن" اجرای آن را بر عهده داشت جایزه بهترین مستند کوتاه به فیلم " زن یاغی" ساخته کیران دئول تعلق گرفت. این مستند ماجراهای زنی که در خدمت ارتش آزادی بخش نپال است را روایت می کند.



جایزه مجموعه مستند‌های پی در پی هم به مجموعه مستند های " 30 برای 30" محصول شبکه "ئی اس پی ان" تعلق گرفت. مجموعه هفت فیلم مستند با عنوان " تا حالا چیزی درباره ژوهانسبورگ شنیده ای؟" ساخته کانی فیلد هم جایزه بهترین مجموعه مستند‌های مرتبط را به خود اختصاص داد.