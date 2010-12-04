سقف نرخ کارمزدهای نظارت سازمان بورس در بازار سرمایه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا خواجه نصیری با بیان مطلب فوق افزود :‌ کارمزدهای حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران یک هزارم ارزش خرید و فروش سهام است که چهار در 10 هزارم آن از خریدار و شش در 10 هزارم آن از فروشنده اخذ می‌شود.

وی ادامه داد : حداکثر مبلغ حق نظارت سازمان از یک معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قالب سقف‌های فوق برای خرید 80 و برای فروش 120 میلیون ریال است.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس افزود :‌ ارقام مذکور برای معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (بر اساس ارزش قرارداد آتی مورد معامله) نیز مجری است.

خواجه نصیری درخصوص حق نظارت سازمان از معاملات بورس تهران در فرایند بازارسازی گفت:‌ سازمان بابت حق نظارت از خرید بازارسازان در بورس اوراق بهادار تهران مبلغی دریافت نمی‌کند و میزان حق نظارت سازمان بر بازارساز بابت فروش اوراق بهادار مورد بازارسازی ، شش در 10 هزارم ارزش معامله است.

وی ادامه داد :‌ حق نظارت سازمان بورس برای طرف مقابل بازار ساز نیز چهار در 10 هزارم برای خرید و سه در 10 هزارم برای فروش است.

خواجه نصیری خاطر نشان کرد‌:‌ سازمان بابت حق نظارت بر معاملات اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار تهران کارمزدی دریافت نمی‌کند.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان در مورد سقف کارمزدهای معاملات در بورس کالای ایران افزود :‌ حق نظارت سازمان بابت معامله کالاها در بورس مذکور در گروه محصولات فلزی،صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی چهار در 10 هزارم ارزش معامله برای خرید و شش در 10 هزارم ارزش معامله برای فروش است.

خواجه نصیری اظهار داشت : در این باره نیز حداکثر مبلغ حق نظارت سازمان از یک معامله کالا در بورس کالای ایران در قالب سقف‌های فوق برای خرید 80 و برای فروش 120 میلیون ریال است.

همچنین میزان حق نظارت سازمان برای هر بار معامله یک قرارداد آتی سکه طلا 10 هزار ریال از هر طرف قرارداد و برای هر بار معامله یک قرارداد آتی شمش طلا بیست هزار ریال از هر طرف قرارداد است.

خواجه نصیری درخصوص حق نظارت سازمان بر معاملات شرکت فرابورس ایران گفت :‌ حق نظارت سازمان دو در 10 هزارم ارزش معامله برای خرید و سه در 10 هزارم ارزش معامله برای فروش است. در این باره نیز حداکثر مبلغ حق نظارت سازمان از یک معامله در فرابورس ایران در قالب سقف‌های فوق برای خرید 80 و برای فروش 120 میلیون ریال است.