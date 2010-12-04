به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ساعت 9 صبح روز دوشنبه در محل آکادمی فوتبال و با حضور مربیان تیم امید برگزارخواهد شد، اعضا به تحلیل فنی عملکرد تیم امید در بازیهای آسیایی خواهند پرداخت.

علی کفاشیان، مهدی تاج، مهدی محمد نبی، عزیزمحمدی، فریدون معینی، امیرقلعه نویی، افشین قطبی، علی دوستی مهر، اکبر محمدی، هومن افاضلی، مهدی ملک آباد، منصور ابراهیم زاده و غلامحسین پیروانی اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال را تشکیل می دهند.

تیم امید کشورمان درشانزدهمین دوره بازیهای آسیایی با قبول دوشکست مقابل ژاپن و کره جنوبی دردیدارهای مرحله نیمه نهایی و رده بندی بازیهای آسیایی به عنوان چهارمی این بازیها دست یافت.

قرار است علی کفاشیان با گرفتن نظرات اعضای کمیته فنی، برای ادامه همکاری کادر فنی در راه بازیهای مقدماتی المپیک این موضوع را در کمیته تیم های ملی و در نهایت هیئت رئیسه فدراسیون نهایی کند.