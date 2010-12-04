به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه سالها بود مسئولین فدراسیون هندبال کشورمان خواستار برگزاری مسابقات لیگ برتر این رشته با حضور 12 تیم بودند بالاخره طلسم رقابت‌های لیگ برتر با شرکت 10 تیم شکسته شد.

هر چند رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های ایران 24 مهرماه با حضور 10 تیم قرعه کشی شده است اما با اعلام آمادگی دو تیم دانشگاه صنعتی ارومیه و شهرداری شهر کرد تعداد تیم های حاضر در این رقابت‌ها به 12 تیم افزایش یافت.

پیش از این تیم های سنگ آهن بافق یزد، فولاد نوین سپاهان اصفهان، پتروشیمی کازرون، هپکو اراک، فولادمبارکه سپاهان اصفهان، پارسیان میاندوآب آذربایجان، شهرداری زرند کرمان، ذوب آهن اصفهان، صنعت مس کرمان و پرسپولیس سبزوار برای شرکت در بیست و سومین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های ایران در بخش مردان ثبت نام کرده و در قرعه کشی شرکت کرده بودند.