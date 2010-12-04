فروش غیرمجاز دامهای غیربهداشتی در کشور

سعید سلطانی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در 2 ماه گذشته قیمت گوشت قرمز سیر نزولی داشته است، گفت: قیمت گوشت در عید قربان کمی افزایش داشت که دلیل آنهم دلالان بودند، زیرا دامدران با قیمت هر کیلوگرم 6 هزار و 200 تا 500 تومان و در میادین میوه و تره بار دام را عرضه می کردند.

وی افزود: در روزنامه ها برخی با اسامی جعلی و شماره تلفن بی اعتبار اقدام به فروش دام می کنند که این دامها از نظر بهداشتی و قیمت مورد تایید نیست که باید با این افراد برخورد قانونی شود.

مدیر عامل اتحادیه دامداران تصریح کرد: قاچاق بودن این دامها باید از سوی سازمان دامپزشکی اعلام شود اما هنگامی که مجوز واردات دام صادر می شود، ورود دام قاچاق به کشور دور از انتظار نیست.

وی در خصوص قیمت گوشت عرضه شده از سوی دامداران گفت: هم اکنون به طور متوسط قیمت لاشه گوسفندی هر کیلو گرم 12 هزار و 500 تومان و گوشت گوساله 9 هزار تومان به بازار عرضه می شود.

سلطانی خشکسالی سالجاری را در میزان تولید گوشت موثر دانست و افزود: با ادامه خشکسالی و افزایش قیمت علوفه، به اجبار دامها به کشتارگاه فرستاده شده و این موضوع در مقطعی باعث افزایش عرضه گوشت و کاهش قیمت ها می شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران تصریح کرد: اما پس از مدتی و با کمبود دام، قیمتها بالا می رود که برای جلوگیری از افزایش قیمت در سال آینده دولت باید علوفه ارزان قیمت در اختیار دامداران قرار دهد تا قیمت تمام شده گوشت افزایش پیدا نکند.

وی با ابراز نگرانی نسبت به عدم پرداخت پول دامداران از سوی کارخانجات، گفت: باوجودی‌که قیمت نهاده ها 20 تا 100 درصد افزایش داشته اند اما در قیمت شیر تولیدی تغییری ایجاد نشده و حتی برخی از دامداران با گذشت 4 ماه پول خود را دریافت نکرده اند.

سلطانی در خصوص برنامه های پیشنهادی اتحادیه در زمان هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: پرداخت یارانه شیر به طور مستقیم به دامداران و خرید تضمینی شیر و گوشت از سوی دولت راهکارهایی است که اتحادیه برای جلوگیری از افزایش قیمت این محصولات به دولت ارایه داده است.